Ecovacs Deebot Ozmo U2: Neue Einsteiger-Saugroboter vorgestellt

Kurz nach der Präsentation des Oberklasse-Modells Ozmo T8 erweitert Ecovacs Robotics sein Portfolio nun auch im Einsteigerbereich. Den neuen Ozmo U2 und Ozmo U2 Pro soll es ab Mitte August zu Preisen von 229 bzw. 269 Euro zu kaufen geben.

Beim Ecovacs Deebot Ozmo U2 und Ozmo U2 Pro handelt es sich um zwei annähernd baugleiche Saugroboter des unteren Preissegments. Als Käufer muss man daher beispielsweise auf eine intelligente Navigation verzichten. Der Sauger speichert keine Karte der Wohnung und navigiert lediglich mithilfe seiner Kollisionssensoren auf Zufallsbasis durch die Wohnung.

-->

Dafür können beide Saugroboter nicht nur Staub aufsaugen, sondern den Boden parallel auch wischen. Verglichen mit den Vorgängern der Ozmo D500-Serie wurde die Saugleistung gesteigert, zudem steht ein Max+-Modus für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben zur Verfügung. Die maximale Laufzeit der beiden Sauger wird vom Hersteller mit 110 Minuten angegeben.

Steuerung per App oder Sprachassistent

Während die Saug- und Wischfunktionen maximal Durchschnitt sind, können der Ozmo U2 und Ozmo U2 Pro bei der Konnektivität überzeugen. Dank WLAN können sie einfach am Smartphone mit der Exovacs Home App gesteuert werden. Alternativ gelingt die Bedienung auch mit den Sprachassistenten Alexa und Google Home ganz bequem von der Couch aus.

Der weiße Deebot Ozmo U2 wird ab Mitte August für 229 Euro in Deutschland erscheinen. Mit seinem doppelt so großen Staubbehälter (800 ml) und der verwicklungsfreien Bürste taugt der schwarze Deebot U2 Pro für den Einsatz in Haushalten mit vielen Tierhaaren. Er wird ebenfalls Mitte August in den Handel kommen und kostet 269 Euro.

MediaMarkt startet die „Speicher-Woche“ Bei MediaMarkt gibt es derzeit nicht nur die üblichen Restposten zu vergünstigen Preisen, sondern ab heute auch die „Speicher-Woche“. Unter dem Motto „Speicherartikel knallhart reduziert“ verspricht MediaMarkt in dieser Woche täglich neue Angebote aus den Produktgruppen SSD, externe Laufwerke, Arbeitsspeicher, USB-Sticks…10. August 2020 JETZT LESEN →

-->