Fairphone präsentiert seine ersten fairen True-Wireless Kopfhörer

Rund einen Monat nach der Präsentation des Fairphone 4 hat das gleichnamige niederländische Startup seine ersten nachhaltigen Kopfhörer vorgestellt. Die Fairphone TWS-Kopfhörer werden aus fairen, recycelten Materialien gefertigt und kosten 99,95 Euro.

Fairphone ergänzt mit den neuen True-Wireless-Kopfhörern sein Produktportfolio erstmals um ein technisches Zubehör, das nicht im direkten Zusammenhang mit den eigenen Smartphones zählt. Mit diesen teilt es sich aber dennoch die grundsätzliche Philosophie. So wurde bei der Entwicklung des Produkts so weit wie möglich auf Nachhaltigkeit geachtet.

Die Fairphone True-Wireless-Kopfhörer bestehen daher zu 30 Prozent aus recyceltem Kunststoff und werden mit Fairtrade-Gold gefertigt. Darüber hinaus sollen sie auch noch nach Jahren eine lange Akkulaufzeit besitzen. Hierfür wurde die Ladegeschwindigkeit der Kopfhörer sowie des Ladecases entsprechend optimiert.

ANC und In-Ear-Erkennung mit dabei

Technisch sind die Fairphone True-Wireless-Kopfhörer auf einer Höhe mit anderen Modellen der Mittelklasse. So bieten sie beispielsweise eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), eine In-Ear-Erkennung und sind per IPX4 vor Spritzwasser und Schweiß geschützt. Die Steuerung gelingt per Berührung und Bluetooth wird in Version 5.3 unterstützt.

Die Fairphone True-Wireless-Kopfhörer sind ab sofort zum Preis von 99,95 Euro direkt beim Hersteller erhältlich. Sollten die ersten Tests das solide Datenblatt untermauern, dürften sie in Zukunft eine gute Empfehlung mit einem Pluspunkt bei der Nachhaltigkeit darstellen

