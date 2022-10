Flaggschiff-Test 2022: Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Google Pixel 7 Pro

Willkommen zur Flaggschiff-Reihe 2022, einem persönlichen Highlight im Jahr. Heute geht es mit Samsung und Google direkt in die nächste Runde.

Was ist die Flaggschiff-Reihe? Hier lasse ich die Android-Flaggschiffe des Jahres in diversen Kategorien antreten und ziehe dann ein ganz persönliches Fazit, welches Modell meiner Meinung nach die Nase vorne hat. Das mache ich mit jedem neuen Modell und am Ende des Jahres wird dann ein Flaggschiff-Gewinner 2022 gekürt.

Es ist natürlich eine sehr subjektive Reihe, die der Unterhaltung dient. Vielleicht hilft sie aber auch einigen bei einer Kaufentscheidung. Bisher konnte sich Samsung in diesem Jahr gegen alle Modelle durchsetzen, heute ist Google der Herausforderer.

Samsung vs. Google: Test als Video

Samsung vs. Google: Design

Beide Modelle sind sehr hochwertig verarbeitet, haben Glas auf der Front- und Rückseite und einen Rahmen aus Aluminium. Sie sind groß und schwer, da gibt es also keine Unterschiede für mich. Doch welches Smartphone gefällt mir besser?

Da kann ich auch keinen klaren Gewinner wählen. Ich mag das alte Note-Design, was wir jetzt beim Ultra-Modell von Samsung haben, ich finde aber auch die neue Design-Sprache der Pixel-Reihe ansprechend, die es seit letztem Jahr gibt.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Google Pixel 7 Pro = 1:1

Samsung vs. Google: Display

Das ist wieder eines der Beispiele, wo die Dominanz von Samsung Display für den Gleichstand sorgt. Google kauft die Panels bei Samsung ein und beide haben ein sehr gutes OLED-Display mit 120 Hz, guten Blickwinkeln und tollen Farben.

Die Displays sind nicht mehr so stark gebogen, es gibt ein Always-On-Display und das Loch in der Mitte ist klein und dezent. Ich weiß nicht, ob es das exakt gleiche Panel ist, aber ich kann im Alltag keinen Unterschied sehen, daher bleibt es dabei.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Google Pixel 7 Pro = 2:2

Samsung vs. Google: Kamera

Beide liefern sehr gute Ergebnisse bei der Hauptkamera, beide haben eine passable Ultraweitwinkel-Kamera und beide haben einen guten Zoom mit Periskop-Technik.

Google hat die etwas angenehmeren Bilder beim Farbton und etwas nettere App-Spielereien, dafür macht Samsung minimal bessere Video. Ich könnte mich hier echt nicht entscheiden, für mich sind diese Kameras in etwa auf einem Level.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Google Pixel 7 Pro = 3:3

Samsung vs. Google: Software

Bei der Software habe ich lange überlegt, denn ich mag Material You lieber als One UI, Samsung liefert aber ein Jahr länger Major-Updates. Doch da das Pixel 7 Pro mit Android 13 ausgeliefert wird, werden beide Modelle noch Android 16 bekommen.

Bei den Sicherheitsupdates sind die beiden Modelle gleich und beide Marken haben hier und da kleine Spielereien in ihre Oberflächen eingebaut, die sie abheben. Doch am Ende habe ich mich dazu entschieden, dass beide in etwa auf einem Level sind.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Google Pixel 7 Pro = 4:4

Samsung vs. Google: Akku

Das trifft auch auf den Akku zu, denn beide sind keine Meister beim schnelle Laden. Samsung liegt mit 45 Watt etwas vor Google mit 30 Watt, aber das ist für mich nicht entscheidend. Und beide Flaggschiffe haben natürlich kabelloses Laden.

Die Akkulaufzeit reicht, um über den Tag zu kommen, aber die effizientesten Modelle sind es nicht. Liegt vermutlich daran, dass Samsung den Chip in beiden Smartphones produziert. Auch hier ist das für mich also ein klares Unentschieden.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Google Pixel 7 Pro = 5:5

Samsung vs. Google: Preis

Womit wir beim Preis wären, was immer schwierig ist, wenn ein Modell neu und das andere schon mehrere Monate alt ist. Bei der UVP gewinnt Google ganz klar und obwohl der Preis des Samsung Galaxy S22 Ultra schon stark gesunken ist, so ist das Pixel 7 Pro noch minimal attraktiver. Das sind derzeit etwa 100 bis 150 Euro.

Die Vorbesteller-Aktion von Google ist zum Zeitpunkt des Beitrags schon wieder abgelaufen, ich gehe aber davon aus, dass der Preis danach zügig sinkt. Die Pixel-Reihe ist nicht für ihre Preisstabilität bekannt. Der Unterschied ist gering, aber er ist vorhanden und daher habe ich Google in dieser Kategorie den Punkt gegeben.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Google Pixel 7 Pro = 5:6

Samsung vs. Google: Sonstiges

Beide Flaggschiffe haken das ab, was ich 2022 von ihnen erwarte. Passable Stereo-Speaker, eine IP-Zertifizierung, kabelloses Laden und mehr. Doch gibt es etwas, womit sich ein Modell abhebt? Samsung bietet noch einen integrierten S Pen.

Ich habe bei den bisherigen Battles erwähnt, dass mir das nicht unbedingt für einen Punkt ausreicht, aber in Kombination mit UWB (Ultrabreitband) ist das dann doch ein Argument für Samsung. Allerdings bietet Google ebenfalls UWB im Pixel an.

Reicht mir also der S Pen für einen Punkt aus? Nein, dazu nutze ich ihn zu selten. Ich habe zwar versucht, diesen in meinen Alltag zu integrieren, aber das passiert nicht so häufig. Am Ende könnte ich auch sehr gut ohne den Stift auskommen.

Da sich beide sonst sehr ähnlich sind, bekommen beide den Punkt.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Google Pixel 7 Pro = 6:7

Samsung vs. Google: Fazit

Womit wir beim Fazit wären und ja, wir haben einen neuen Gewinner nach Punkten. Die sind wichtig, aber nicht entscheidend. Vor allem dann, wenn es nur der Preis ist. Der ist zwar extrem wichtig, aber ich will das für mich beste Smartphone finden.

Und in dieser Preisklasse sollten 100 Euro am Ende nicht so entscheidend sein. Wenn es euch auf sowas im Leben ankommt, dann kauft euch günstigere Modelle.

Doch womit mache ich weiter? Mit dem Google Pixel 7 Pro. Am Ende ist es nämlich auch sehr subjektiv, was man gerne nutzt. Und wenn die beiden Modelle so vor mir liegen, dann greife ich eher zum Pixel. Ich kann das auch nicht objektiv erklären.

Ein wichtiger Punkt ist vor allem auch die Android-Oberfläche von Google. Ich mag One UI zwar mittlerweile auch, aber Material You und die Feature Drops der Pixel-Reihe sind mir lieber. Und abgesehen davon finde ich eben beide sehr ebenbürtig.

Samsung konnte sich in diesem Jahr gegen alle Marken behaupten, aber Google hat kurz vor Jahresende dann doch das für mich bessere Gesamtpaket geschaffen.

Ich hoffe, ihr seht aber auch, wie schwer es mir fiel. Beide Smartphones sind eine klare Empfehlung, vor allem mit dem Preisverfall bei Samsung. Google kann aber mittlerweile mithalten und sie rufen auch noch einen sehr fairen Preis dafür auf.

