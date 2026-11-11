Google: Neue Pixel-Funktion bleibt hinter den Erwartungen

Google führte mit der neuen Pixel-Reihe eine Funktion namens HiLight ein, auf die ich in meinem Test etwas genauer eingegangen bin. Doch diese enttäuschte zum Start, weil die LED einfach viel zu wenig konnte (ich fand auch die Position eher schwierig, aber das ist ein anderes Thema). Google gelobte jedoch Besserung.

Mit dem neuen Update für die Pixel-Smartphones (welches im November verteilt wird) gibt es eine (!) neue HiLight-Funktion, denn die LED macht sich jetzt auch bei Nachrichten (aber nur Google Messages) bemerkbar. Die zeigt also eine Animation bei Gemini, bei Anrufen und bei Nachrichten (wobei viele eher WhatsApp nutzen).

Das ist nicht besonders viel und ich dachte, dass Google da vielleicht zeitnah ein richtiges Menü mit vielen Optionen für Drittanbieter-Android-Apps nachreicht. Kann immer noch kommen, deutet sich bisher aber nicht an. Mal schauen, ob das HiLight mit der kommenden 12er-Generation überhaupt bei Google überleben wird.

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