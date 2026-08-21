Google Pixel 11 Pro im Test: Das „HiLight“ ist (noch) kein Highlight

Ich war zwar auch mal ein Fan der Benachrichtigungs-LED vor vielen Jahren, doch das änderte sich, als ich mir mit der Pebble die erste Smartwatch zulegte. Und mit der Zeit verschwand die LED dann auch nach und nach bei den Smartphones.

Jetzt ist sie zurück und das wilder, als jemals zuvor. Nothing nutzt beispielsweise fast die komplette Rückseite für einen Mix aus LEDs (wobei man das mittlerweile ebenfalls wieder zurückfährt) und Google hat jetzt auch eine neue Funktion.

Google führt HiLight beim Pixel ein

Das Google Pixel 11 Pro und Google Pixel 11 Pro XL haben im Kamerabuckel eine LED, die mehrere Farben anzeigen kann und sich HiLight nennt. Doch die ist zum Start des neuen Flaggschiffs bisher leider wirklich nicht gut umgesetzt, wie ich nach gut einer Woche festgestellt habe. Aber es gibt vielleicht schon eine Lösung.

Google selbst hat die LED aber stark eingeschränkt und die Einstellungen dafür auch recht tief im System versteckt. Aktuell gibt es nur eine Animation, wenn man mit Gemini interagiert und wenn man angerufen wird, das war es auch schon.

Ich dachte vor der offiziellen Ankündigung, als diese Funktion schon die Runde machte, dass man da viele Möglichkeiten bekommt. Beispielsweise ein grünes Blinken bei WhatsApp, ein weißes Leuchten bei einer Todo oder eine kleine Animation bei Spotify. Ich dachte, dass Google da viele Freiheiten einbauen wird.

Doch das HiLight kann weniger, als ich erwartet habe. Wer mehr aus der neuen Funktion herausholen möchte, der muss zu einer Drittanbieter-App greifen:

Google put a colour LED on the Pixel 11 Pro and limited it to calls and texts. So I made an app, so you can use it with anything 😎 Any app, any colour, any effect you want. WhatsApp green, Slack red, Gmail whatever you like 🚀 No ads. No root. Free. Completely open source 🙌… pic.twitter.com/YGxPf9oQKv — Dhananjay_Tech (@Dhananjay_Tech) August 20, 2026

Diese ist aber noch nicht fertig, nicht im Google Play Store verfügbar und lief bei mir nicht zuverlässig. Es ist aber ein erster Ansatz und eine mögliche Lösung für die Zukunft. Sofern der Entwickler am Ball bleibt und die App pflegt, was mit Blick auf den geringen Marktanteil des Pro-Modells vielleicht nicht immer der Fall sein wird.

Google schweigt zur HiLight-Zukunft

Google selbst hat bisher noch nicht verraten, wie es mit dem HiLight weitergeht und ob da mehr geplant ist. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass man für diese zwei Funktionen extra eine LED entwickelt und im Flaggschiff verbaut hat.

Da war sicher mehr geplant, was nicht zum Marktstart fertig wurde.

Vielleicht ist das HiLight also auch nur eine Preview für ein echtes Highlight in der Zukunft, das lässt sich schwer sagen. Im aktuellen Zustand hat es mich aber nicht überzeugt. Da lasse ich mein Google Pixel 11 Pro lieber auf der Rückseite mit dem Display nach oben liegen und nutze das wesentlich bessere Always-On-Display.

Aber es ist mal wieder etwas „Neues“, wenn auch nur die Weiterentwicklung einer alten Idee, der Benachrichtigungs-LED. Ich finde es gut, dass Google sowas wagt und schaut, ob es funktioniert. Wenn man sich jetzt aber nicht bemüht und das HiLight verbessert, dann wird diese Neuerung sicher bald wieder verschwinden.

Ich mag das Google Pixel 11 Pro, dies ist nur der zweite Part des Tests (es kommt noch mehr), aber diese Neuerung wäre für mich definitiv kein Kaufargument.

mobiFlip bei Google hervorheben – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗