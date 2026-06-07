Gothic 1 Classic: (Überraschendes) Update zur Nintendo Switch-Version veröffentlicht

Ziemlich unerwartet, aber dennoch eine erfreuliche Nachricht: Das österreichische Entwicklerstudio THQ Nordic hat ein neues Update für die Nintendo Switch-Version von Gothic 1 Classic veröffentlicht. Das Update trägt die Versionsnummer 1.0.3 und erscheint knapp 2,5 Jahre nach dem letzten Update.

Das Update umfasst zahlreiche Fehlerbehebungen und ist sehr umfangreich, was dem Games letztlich nur gut tun kann. Bereits die Veröffentlichung war leider von einigen Fehlern im Game begleitet, sodass ein umfangreiches Update notwendig war.

Immerhin hat THQ die Käufer des Game nicht mit den bisher nicht behobenen Fehlern allein gelassen. Ob für Gothic II Complete Classic ebenfalls ein neues Update geplant ist, ist nicht bekannt. Der zweite Teil war allerdings nicht so fehlerbehaftet wie der erste.

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