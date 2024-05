Gothic Classic Khorinis Saga: Bundle mit beiden Gothic-Spielen angekündigt

Ende September und Anfang Dezember wurden vom österreichischen Entwicklerstudio THQ Nordic die Rollenspiel-Klassiker Gothic 1 und Gothic II Complete Classic für die Plattform Nintendo Switch veröffentlicht.

Beide Versionen wurden unabhängig voneinander in einer physischen Version vermarktet, demnächst sollen beide Spiele zusammen in einer physischen Version wiederveröffentlicht werden – gute Nachrichten also für interessierte Käufer, die bisher noch nicht zugeschlagen haben.

Khorinis Saga: Nintendo Switch-Besitzer können sich freuen

Unter dem Namen Gothic Classic Khorinis Saga ist am vergangenen Wochenende im offiziellen Online-Shop von THQ Nordic ein Doppelpack aus Gothic 1 und Gothic II Complete Classic aufgetaucht, auch andere Händler wie Amazon haben die Edition für zirka 40 Euro inzwischen im Sortiment aufgelistet.

Diese Edition umfasst beide Spiele auf einem Spielmodul und wird – wie auch die beiden Einzelversionen – wieder für die Plattform Nintendo Switch im Handel erscheinen.

Schon bei Erscheinen von Gothic 1 habe ich über einen Kauf nachgedacht, aber die Problematik in Form von Spielfehlern und Performanceproblemen hat mich davon abgehalten – auch Gothic II Complete Classic war leider von diversen Fehlern betroffen. Die beiden Spiele wurden zwischenzeitlich mehrfach aktualisiert, um die gröbsten Fehler zu beheben.

Es ist noch nicht bekannt, ob die Bundle-Version bereits mit den neuen Versionen der Spiele ausgeliefert wird, d. h. ob die Updates für die beiden Spiele bereits in das Spielmodul integriert sind. Wenn das der Fall ist, werde ich mir den Kauf noch einmal überlegen.

