GTA 6: Die nächste Marketing-Runde könnte einige überraschen

Rockstar könnte bei der nächsten Marketing-Runde für GTA 6 wieder echte Produkte für die interessierten Fans anbieten, dieses Mal aber nicht in Form von Kleidung oder einer CD, sondern mit Lebensmitteln. Mit Bier, um genau zu sein.

Es wurden drei Biermarken entdeckt, die Rockstar mit einem Partner im Handel anbieten könnte und die man dann auch im Spiel sieht: Pißwasser, Patriot Beer und No Mames Vice City Lager. Das scheint jedenfalls der Plan in den USA zu sein.

Die Quelle konnte auch schon den Merch für GTA 6 vorher finden und durchsucht wohl den ganzen Tag das Web nach Inhalten von Rockstar. Die hier wohl nicht nur ein Spiel, sondern ein „Lebensgefühl“ verkaufen wollen. Tragt das Shirt von Jason, holt euch die Kappe, trinkt sein Bier und hört bei Spotify das offizielle GTA-Album.

Achja, in Miami selbst fährt Rockstar ein ganz anderes Marketing-Level, dort gibt es viel mehr Werbung für GTA 6. Wie Werbeposter mit fiktiven Inhalten aus dem Spiel.

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