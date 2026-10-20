Gaming

GTA 6: Über ein Jahrzehnt in Entwicklung und eigentlich größer geplant

Oliver Schwuchow
Von

Jason Schreier hat in einem neuen Video ein paar interessante Details nach seinem Besuch bei Rockstar verraten, so soll das Projekt für ein neues Grand Theft Auto im Jahr 2015 begonnen haben. Vor über einem Jahrzehnt legte man den Grundstein.

Die Idee war am Anfang eine andere, denn „Project Americas“ sollte mehrere Städte aus den USA beinhalten und nicht nur im fiktiven Florida spielen. Doch man erkannte mit der Zeit, dass das zu ambitioniert ist und entschied sich für Vice City.

Die eigentliche Entwicklung startete natürlich später, am Anfang ging es eher um die Vision für ein neues GTA. Es gab zwischen 2019 auch eine turbulente Phase, wie es Jason Schreier beschreibt, erst gegen 2022 wurde das Bild für GTA 6 klar.

Das nächste GTA kommt schneller

Doch Rockstar hat von offizieller Seite auch verraten, dass das nächste Spiel nach GTA 6 schneller kommt, denn man hat eine komplett neue Grundlage entwickelt, die als Ausgangspunkt für neue Spiele, auch ein neues GTA, dienen wird. Es wäre also denkbar, dass wir die anderen Städte von „Project Americas“ später sehen.

Die Vermutung ist, dass GTA 6 sowas wie GTA 3 (2001) ist, welches die Grundlage für GTA Vice City (2002) und GTA San Andreas (2004) war. Ganz so schnell werden wir zwar kein neues GTA sehen, aber auch große DLCs wären hier eine Option.

Kommentar · 19. Oktober 2026

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