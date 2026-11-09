Rockstar und PlayStation kündigen GTA-Festival zum Launch an

Am 19. November wird man GTA 6 zocken können, doch wer am Wochenende danach in Miami ist und Lust auf die Musik aus dem Spiel bekommt, der kann ein Festival besuchen, welches Rockstar zusammen mit PlayStation (Sony) plant.

Am 21. November startet „Grand Theft Auto VI: The Festival“ und die Details gibt es auf der Webseite von Rockstar. Für die meisten sicher uninteressant, aber man merkt immer mehr, dass GTA 6 für Take-Two mehr als nur ein Spiel sein soll.

Das neue Grand Theft Auto ist ein „Ereignis“, mit Klamotten, mit CDs, mit Musik, mit Schlüsselanhängern und mehr. Warum nicht, kann man machen, die Zielgruppe wird aber vermutlich eher nicht am ersten Samstag nach Release auf ein Festival wollen. Take-Two hofft somit sicher auf die Aufmerksamkeit von „Casual Gamern“.

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