GTA 6: Rockstar nennt technische Details für alle Konsolen

Rockstar hat heute mit einem Blogeintrag und kurzen Clip den Preload von GTA 6 gefeiert und darin endlich auch die technischen Details genannt. GTA 6 läuft mit 30 fps auf allen Plattformen und reizt die Hardware von jeder Konsole maximal aus.

Die PS5 Pro bekommt aber exklusive Funktionen, wie etwas mehr Schärfe dank PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution, QSSR ist nicht dabei) und auch Raytracing-Schatten sind nur auf der Konsole von Sony zu sehen. Schön, aber ich würde lieber darauf verzichten und die 60 fps sehen (oder die Option haben).

Die beiden Konsolen unterscheiden sich auch noch etwas:

Grand Theft Auto VI bietet auf PS5 über den gesamten Spielverlauf hinweg hochpräzises haptisches Feedback über die DualSense Controller, das sich über die Einstellungen zur Barrierefreiheit anpassen lässt. Hinzu kommen eine verbesserte räumliche Audiowiedergabe (Spatial Sound) die dafür sorgt, dass der komplette Sound im Spiel Tempest 3D Audio in vollem Umfang ausnutzt, sowie verkürzte Ladezeiten. All dies sorgt dafür, dass sich Grand Theft Auto VI auf der PlayStation 5 am besten spielt.

Das Spiel wird außerdem über XBOX Cloud Gaming mit den Grafik-Einstellungen der XBOX Series S auf den Konsolen XBOX Series X|S and XBOX One verfügbar sein. Technische Faktoren und die Verbindungsgeschwindigkeit können die Perfomance des Spiels beim Cloud-Streaming auf eine Weise beeinflussen, die auf das lokale Gameplay keine Auswirkung haben würde.

GTA VI wird überdies Remote Play auf PlayStation und XBOX unterstützen.

Ich glaube nicht, dass Rockstar die 60 fps mit der Zeit nachreichen wird, sowas hebt man sich jetzt erst für den PC und später für die neue Konsolengeneration auf, um da erneut GTA 6 verkaufen zu können. Ein Dealbreaker ist das natürlich nicht, aber ein bisschen Hoffnung (auf 60 fps dank PSSR bei der Pro) hatte ich schon.

Achso, der Song auf dem Trailer wurde heute auch veröffentlicht und wird auf dem kommenden Album sein. Vermutlich kommen diese Woche noch weitere Lieder.

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