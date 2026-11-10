Gaming

MediaMarkt und Saturn wollen GTA-Fans mit Fake-Bier anlocken

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

MediaMarkt und Saturn verkaufen ab Donnerstag (12. November) in ausgewählten Märkten ein Bier namens „Los Lentos“, was eine Anlehnung an fiktive Biermarken in GTA ist. Es handelt sich dabei allerdings um keine fiktive Biermarke aus dem Spiel, die Aktion hat sich MediaMarkt ausgedacht und nicht mit Rockstar abgestimmt.

Eine Flasche (alkoholfreies) Los Lentos Bier kostet 1 Euro und mit diesem doch recht attraktiven Preis will man natürlich die GTA-Fans anlocken und hofft, dass sie sich die Box, die ab Donnerstag verfügbar ist, im Laden kaufen. Und im besten Fall dann sicher noch etwas mehr, wie ein neues Headset oder einen PS5-Controller.

Man merkt, dass knapp eine Woche vor dem Launch so langsam jeder seine eigene Marketingaktion für GTA 6 startet, teilweise mit offiziellem Branding, teilweise mit offiziellem, aber nicht eingekauftem Branding, teilweise mit eigenen Marken, wie hier. Details gibt es hier, mein MediaMarkt ist allerdings nicht bei der Aktion dabei.

Gaming · 10. November 2026

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  1. Jon 💎
    sagt am

    Gibt’s das gute Stück auch mit Alkohol?

    Antworten

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