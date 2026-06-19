HDMI 2.2 startet 2027: Neuer HDMI-Standard kommt

Zwischen der Ankündigung und dem Start in Produkten vergehen bei Standards gerne mal Monate, wenn nicht sogar Jahre. Bei HDMI 2.1 dauerte es zwei Jahre, bis die ersten TVs kamen, und bei HDMI 2.2 scheint das auch nicht anders zu sein.

Angekündigt wurde HDMI 2.2 schon letztes Jahr, es zeichnet sich vor allem durch eine höhere Geschwindigkeit aus, starten wird es aber nicht mehr 2026. Wie man bei „ARMdevices“ erfahren hat, sollen Anfang 2027 die ersten Produkte kommen.

Bisher ist allerdings noch nicht bekannt, welche Marken und Produkte den Anfang machen werden, ich würde, wie bei HDMI 2.1, auf die TV-Hersteller tippen. Es wäre also durchaus möglich, dass wir auf der CES 2027 erste Details dazu erfahren.

Interessant wird dann auch, wer „echtes“ HDMI 2.2 mit 96 Gbit pro Sekunde in den Geräten unterstützt, denn theoretisch müssen die Hersteller das nicht, es gibt auch die Option für 64 oder 80 Gbit pro Sekunde. Einige werden da sicher auch sparen.

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