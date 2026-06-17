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Telekom feiert sich als 5G-Marktführer in Deutschland

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(KI)

Passend zur Urlaubssaison, so die Telekom, wollte man darauf aufmerksam machen, dass man selbst der Marktführer bei 5G in Deutschland sei. Mit „rund 90 Prozent 5G-Flächenversorgung“ liegt man vor allen anderen Mitbewerbern.

Konkret kommt man auf 89,1 Prozent, während Vodafone (75,7 Prozent) und auch Telefónica (76,2 Prozent) ein gutes Stück hinter der Telekom liegen. Die Daten sind aus dem Gigabit-Grundbuch der Bundesnetzagentur (kannte ich auch noch nicht).

Wer also einen Tarif bei der Telekom bucht, der soll sich auf 5G verlassen können, auch in Gebieten, wie Naturschutzgebieten, wo der Ausbau schwieriger ist, so die Telekom. 5G liegt damit übrigens fast auf dem Level von LTE mit 92 Prozent.

Ich muss aber auch sagen, und ich nutze 5G seit langer Zeit im Alltag und habe es an meinen Standorten mit o2, dass mir dieser Standard als normaler Nutzer relativ egal ist. Das war damals, ich erinnere mich da an eine Keynote von Apple, vielen Unternehmen wichtig. Für B2B ist es das auch, aber als B2C zieht es doch weniger.

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17. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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