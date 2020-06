Huawei MateBook X Pro: Gratis Watch GT 2e und FreeBuds 3 für Vorbesteller

Das Huawei MateBook X Pro (2020) kann ab sofort in Deutschland vorbestellt werden. Das lohnt sich auch. Denn alle Vorbesteller des Notebooks erhalten die Huawei Watch GT 2e und die FreeBuds 3 kostenlos obendrauf.

Huawei bietet die Neuauflage des MateBook X Pro ab sofort auch in Deutschland zur Vorbestellung an. Ausgestattet ist das Flaggschiff-Modell des chinesischen Herstellers mit einem 13,9 Zoll großen LTPS-Display im 3:2-Verhältnis, welches mit 3.000 x 2.000 Pixeln eine hohe Auflösung besitzt.

Unter der Haube des Huawei MateBook X Pro (2020) werkeln aktuelle Intel-Prozessoren der 10. Generation. Zur Auswahl stehen Modelle mit dem Intel Core i5-10210U und dem Core i7-10510U, wobei stets 16 GB Arbeitsspeicher verbaut sind. Auch die Nvidia GeForce MX250 kommt in beiden Modellen zum Einsatz. Lediglich der interne SSD-Speicher fällt in der Core i7-Variante mit 1 TB doppelt so groß wie im günstigeren Modell aus.

Laut Herstellerangaben bietet das Huawei MateBook X Pro (2020) mit seinem 56 Wh starken Akku eine Laufzeit von bis zu 13 Stunden. An Anschlüssen kann es 2x USB-C, 1x USB-A 3.0 und eine Klinkenbuchse vorweisen. Verpackt wird all das in ein 1,33 Kilogramm schweres Aluminium-Gehäuse in der Farbe Emerald Green oder Space Grey.

Bundle-Aktion bis zum Marktstart

Das Huawei MateBook X Pro (2020) kann bis zu seinem Marktstart am 16. Juni ab sofort in Deutschland vorbestellt werden. Die Core i5-Variante kostet 1.599 Euro, für das Core i7-Modell werden 1.899 Euro fällig. Vorbesteller können allerdings von einer Bundle-Aktion profitieren.

Bestellt man das Huawei MateBook X Pro (2020) noch vor Marktstart vor, erhält man zum Notebook nämlich die Huawei Watch GT 2e und die Huawei FreeBuds 3 im Wert von 348 Euro kostenlos dazu. Diese Aktion gilt sowohl direkt bei Huawei als auch beispielsweise bei Amazon.

