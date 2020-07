Huawei Sound X ab sofort in Deutschland erhältlich

Der Surround-Speaker Huawei Sound X ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Der Preis des gemeinsam mit Devialet entwickelten Wireless-Lautsprechers beträgt 349 Euro.

Huawei bietet seit heute den ersten eigenen ernstzunehmenden Lautsprecher in Deutschland an. Beim Huawei Sound X handelt es sich um einen kompakten 360-Grad-Speaker, der in einer Zusammenarbeit mit dem französischen Unternehmen Devialet entwickelt wurde. Im Inneren befinden sich daher zwei 3,5 Zoll Devialet Subwoofer sowie sechs 1,5 Zoll Hochtöner, die ihren Sound in 360 Grad abgeben.

-->

Musik landet auf dem Huawei Sound X entweder per WLAN über ein Huawei-Smartphone und Huawei Share oder aber ganz klassisch per Bluetooth. Da nativ keine Streamingstandards wie Google Cast oder Spotify Connect unterstützt werden, ist der Speaker am besten in einem Huawei-Ökosystem zu Hause.

Solltet ihr daheim viel auf Huawei-Produkte setzen und einen hochwertigen Wireless-Lautsprecher suchen, könnte der Huawei Sound X das optimale Modell für euch sein. Ab sofort ist er in Deutschland zum Preis von 349 Euro erhältlich.

Momentan läuft im offiziellen Huawei-Shop noch die Vorbesteller-Aktion für den Huawei Sound X. Bestellt ihr dort, erhaltet ihr die Huawei FreeBuds 3i im Wert von ca. 90 Euro gratis dazu.

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->