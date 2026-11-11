Insider erteilt Absage: Dieses Zelda-Remake kommt nicht

Nach Ocarina of Time legte Nintendo damals direkt mit Majora’s Mask nach und brachte eines der wenigen Zelda-Spiele auf den Markt, was eine Fortsetzung war und an die Geschichte des Vorgängers anknüpfte. Kommt nach dem Remake von Ocarina of Time also ein weiteres Zelda-Remake für die Nintendo Switch 2?

Nein, kurzfristig jedenfalls nicht, so Shpeshal Nick, der auch das aktuelle Remake geleaked hat. Zelda: Majora’s Mask ist derzeit nicht als Remake bei Nintendo in Entwicklung, so die Quelle. Das bedeutet nicht, dass es niemals kommt, aber das schließt aus, was jetzt einige hofften (ein Release in den nächsten 2-3 Jahren).

Am Remake für Ocarina of Time hat das Entwicklerstudio gearbeitet, welches sich auch um die Hauptspiele der Zelda-Reihe kümmert, da dürfte jetzt sicher wieder ein solches auf dem Plan stehen, bevor noch ein Remake kommt. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn Majora’s Mask ebenfalls als richtiges Remake erscheint.

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