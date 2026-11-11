Gaming

Insider erteilt Absage: Dieses Zelda-Remake kommt nicht

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Nach Ocarina of Time legte Nintendo damals direkt mit Majora’s Mask nach und brachte eines der wenigen Zelda-Spiele auf den Markt, was eine Fortsetzung war und an die Geschichte des Vorgängers anknüpfte. Kommt nach dem Remake von Ocarina of Time also ein weiteres Zelda-Remake für die Nintendo Switch 2?

Nein, kurzfristig jedenfalls nicht, so Shpeshal Nick, der auch das aktuelle Remake geleaked hat. Zelda: Majora’s Mask ist derzeit nicht als Remake bei Nintendo in Entwicklung, so die Quelle. Das bedeutet nicht, dass es niemals kommt, aber das schließt aus, was jetzt einige hofften (ein Release in den nächsten 2-3 Jahren).

Am Remake für Ocarina of Time hat das Entwicklerstudio gearbeitet, welches sich auch um die Hauptspiele der Zelda-Reihe kümmert, da dürfte jetzt sicher wieder ein solches auf dem Plan stehen, bevor noch ein Remake kommt. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn Majora’s Mask ebenfalls als richtiges Remake erscheint.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Auf anderen Seiten berichten sie das komplette Gegenteil und das man im Code von Ocarina of Time Hinweise auf um veröffentlicht Link Masken für Amiibos gefunden hat. Dann gab es noch andere weitere Hinweise, worüber wieder andere Seiten berichten haben. Von daher glaube ich keinen angeblichen Insider.

    Antworten
  2. VW-fan 🎖
    sagt am

    Gut für meinen Geldbeutel. Hätten sie Majoras Mask hinterher geschoben hätte ich mir definitiv eine Switch 2 kaufen müssen. Ist meiner Meinung nach das beste Spiel der Reihe und eines der besten Spiele überhaupt.

    Antworten

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