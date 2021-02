Jabra Elite 85t erhält neue Funktionen

Jabra erweitert die Elite 85t ANC True Wireless Kopfhörer aktuell per Software-Update um drei neue Funktionen.

Es ist das erste Software-Upgrade für die Jabra Elite 85t, die im Oktober 2020 auf den Markt gekommen sind. Alle neuen Funktionen sind über die Jabra Sound+ App verfügbar. Im Detail erhalten die Nutzer folgende Anpassungen:

Jabra MyFit – der Passformtest

Die neue MyFit Funktion soll Benutzern der Elite 85t dabei helfen die Größe und den richtigen Sitz der EarGels herauszufinden. MyFit funktioniert dabei wie ein Passformtest, bei dem ein 6,5 Sekunden langer Multiton abgespielt wird. Mithilfe der In-Ear-Mikrofone kann geprüft werden, ob die Ohrstöpsel gut abdichten oder ob an einer Stelle der Klang verloren geht.

Wenn in einem der beiden Ohrstöpsel ein Klangverlust festgestellt wird, ist die Passform noch nicht optimal und der Benutzer wird aufgefordert, den Sitz im Ohr zu korrigieren oder die Größe der EarGels zu ändern. Das kann so oft wiederholt werden, bis die Ohrstöpsel perfekt sitzen.

Mehr Personalisierungsoptionen

Das Software-Upgrade erweitert die bereits bestehende Soundmodus-Auswahl der Elite 85t per Tastendruck, bisher bestehend aus HearThrough und ANC. Nun kann am Kopfhörer zwischen HearThrough, ANC und Off gewechselt werden. Damit hat Jabra die Soundmodus-Auswahl am Kopfhörer an die Optionen der App angepasst.

HearThrough & ANC

HearThrough & Off

HearThrough, ANC & Off

Darüber hinaus können Nutzer ihr Headset jetzt einfach in der App umbenennen. Diese neue Funktion ändert den Gerätenamen sowohl in der Sound+ App als auch in der Bluetoothliste, sodass Verwechslungen von verschiedenen Geräten vermieden werden sollen.

