JustWatch: Aktuelle Streaming-Inhalte in der Übersicht

Eigentlich ist es kaum vorstellbar, aber wir haben hier anscheinend noch nie über die App JustWatch geschrieben. Ich persönlich nutze JustWatch und „wer streamt es“ schon seit geraumer Zeit.

Bei werstreamtes kann man einfach nachschauen, welcher Anbieter welchen Film/Serie zu welchem Preis anbietet und JustWatch zeigt sehr schön auf, welche neuen Serien/Filme beim ausgewählten Streaming-Anbieter in letzter Zeit dazugekommen sind.

Gerade in den aktuellen Zeiten mit immer mehr Streaming-Plattformen liebe ich JustWatch und nutze es schon sehr lange, um ein wenig den Überblick zu behalten.

Man wählt aus, welche Streaming-Anbieter man abonniert hat und klickt noch ein paar Lieblings-Serien und Filme in einer Übersicht an und bekommt dann anschließend Tipps über neues Material in diesen Rubriken.

Auch ohne diese Auswahl wird in einem Zeitstrahl schön übersichtlich dargestellt, welche Serien und Filme beim ausgewählten Anbieter dazu gekommen sind.

In unserem Nerd-Haushalt mit Prime Video, Netflix, Apple TV, Disney+ und was weiß ich nicht noch alles ein absolutes MUSS.

Was habt ihr so für Streaming-Anbieter abonniert und nutzt ihr auch Apps zur besseren Übersicht?

