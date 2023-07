Kommentar: 3 Gründe, warum das Kino für mich unattraktiv wurde

Die Pandemie war bei uns im Haushalt ein Katalysator für eine Entwicklung, die mir schon vorher aufgefallen ist: Das Interesse am Kino sinkt. Das heißt nicht, dass ich gar nicht mehr ins Kino gehe, aber der Drang hat seit 2020 stark nachgelassen.

Rund um den Barbenheimer-Hype, der in meinen Augen mit das beste Marketing für Kinos war, ist mir das wieder aufgefallen. Mich interessieren die beiden Filme, aber irgendwie nicht genug, um mich wirklich im Hochsommer ins Kino zu locken.

Kino: Meine drei Gründe dagegen

Dabei wäre ein Nolan-Film für mich früher ein klarer No-Brainer gewesen und Cillian Murphy in der Hauptrolle hätte das verstärkt. Also habe ich letztes Wochenende überlegt, warum das so ist. Einen einzigen Grund gibt es nicht, es sind mehrere:

Die Qualität der Kinos hat sich nicht weiterentwickelt, die Qualität daheim aber massiv. Wir schauen mittlerweile auf einem 75 Zoll großen TV mit wahlweise 8K-Auflösung und Mini-LEDs und passend dazu gibt es guten Sound. Avatar 2 hat in IMAX durchaus Spaß gemacht, aber mir hat Schärfe und Kontrast gefehlt. Klar, 3D bekomme ich daheim nicht, aber Avatar war sowieso eine 3D-Ausnahme, schon vorher haben wir die Filme wieder mehr in 2D geschaut. Man merkt vielen 3D-Produktionen an, dass sie 3D nicht richtig gut umsetzen und es nur machen, damit man ein paar Euro mehr verdient. LED kommt langsam in die Kinos und vielleicht verändert das meine Sichtweise wieder, ich habe das bisher aber noch nicht getestet und kein Kino mit einem Display von Samsung oder LG in der Nähe. Der zweite Punkt sind die Preise der Kinos, die versuchen den Verlust der letzten Jahre reinzuholen und parallel dazu haben wir noch eine Inflation. Zwei Tickets an einem Wochentag für einen Film ohne 3D? 30 Euro. In einem kleinen Kinosaal ohne moderne Technik. Bei Avatar mit richtigen IMAX in 3D waren wir fast bei fast 50 damals. Dazu noch komplett überteuerte Getränke und Popcorn. Das heißt nicht, dass wir nicht bereit sind, das auch mal für einen Film zu zahlen, aber die Zahl der Filme nimmt eben massiv ab. Und ein Film, den man nicht unbedingt auf der ganz großen Leinwand schauen muss, wie zum Beispiel Barbie für mich, überspringt man dann eben. Wenn alles teurer wird, dann sortiert man mehr aus und kombiniert man das mit der mittlerweile fantastischen Qualität daheim, dann fällt es sogar leicht. Doch der dritte Punkt ist für mich mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar fast der wichtigste Punkt: Serien haben mehr Tiefgang. Kino ist ein Erlebnis, komme ich gleich zu, ja, aber ich schaue mir Inhalte nicht nur für ein Erlebnis an, sondern weil die Inhalte gut sind. Und selbst ein für mich grenzwertig langer Avatar 2 (gegen Ende wurde es knapp, da man eben auch mal einen Liter dabei trinkt^^) konnte nicht die Tiefe aufbauen, die eine Serie erreicht. Wir schauen gerade This is us und Folge 16 (Memphis) ist eine der besten Momente, die ich bisher in Serien gesehen habe. Das schafft man nicht in 3 Stunden, sowas kann man aber in 15 Stunden aufbauen, wenn ein Charakter dann auch noch eine volle Stunde in einer Folge bekommt. Daher habe ich übrigens gerne das MCU verfolgt, denn über die Jahre hat man die Marvel-Charaktere kennengelernt. Das heißt nicht, dass wir keine Filme mehr schauen, aber da driftet es tatsächlich zu unterhaltsam ab und weniger zu Tiefgang.

Kino ist natürlich ein Event und kann ein richtig gutes Event mit Freunden sein. Das ist es für uns weiterhin und es freut mich auch, dass es den Kinos nach Corona im Moment wieder besser geht. Bei mir hat sich das aber tatsächlich stark verändert.

Während ich als Jugendlicher und Student ständig ins Kino bin, habe ich später mehr ausgemistet, war aber immer noch regelmäßig. Das hat nachgelassen und jetzt kann es vorkommen, dass wir nur einen Film im Jahr im Kino schauen werden.

Würde ich mir wünschen, dass sich das ändert? Klar, sehr gerne sogar. Doch ich glaube nicht, dass die Kinos jetzt massiv bei Technik aufrüsten und die Preise dazu senken. Einen Kritikpunkt kann ich im Kino verschmerzen, aber nicht alle drei.

