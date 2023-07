Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: This Is Us

Diese Woche gibt es mal wieder eine Serienempfehlung von meiner Seite, von der ich schon häufig gehört habe und die mir immer wieder selbst empfohlen wurde, die bisher aber auf der Watchlist versauerte. Die Rede ist von „This Is Us“, einer Comedy-Drama-Serie, für die ihr in Deutschland ein Abo bei Disney+ benötigt.

Bisher haben wir nur die erste Staffel geschaut, aber die Bewertungen der anderen Staffeln sind nicht schlechter, teilweise sogar eher besser. Und die Serie ist bereits abgeschlossen (2022), sowas ist hier im Haushalt mittlerweile ein gutes Argument.

Wir schauen Serien nämlich gerne am Stück, da man bei der Fülle an Serien sonst gerne mal vergisst, was vor ein oder zwei Jahren passiert ist. Oder man gibt einer neuen Serie bei Netflix doch eine Chance und sie wird eingestellt oder die neue Staffel ist schlecht. Kann passieren, versucht man ja aber doch eher zu vermeiden.

In This Is Us verfolgt ihr das Leben einer Familie mit unterschiedlichen Problemen und bekommt dabei einen Einblick in verschiedene Zeitepochen. Der Dramedy-Faktor erinnert mich dabei oft an Scrubs, die viele Dinge lustig aufbauen und dann kommt der Drama-Moment, der (mit passender Musik) richtig unter die Haut geht.

PS: Die Serie kommt auf 8,7 Punkte bei IMDb, ich erspare euch die Suche.

