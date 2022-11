Kommentar: Andor ist der beste Star-Wars-Content seit vielen Jahren

Disney und Lucasfilm haben Star Wars in den letzten Jahren ausgeschlachtet und in meinen Augen ging das auf Kosten der Qualität. Es gab nur noch ganz wenige Ausnahmen, die mir gefallen haben, The Mandalorian gehört dazu. Doch selbst die guten Filme der letzten Jahre fand ich maximal okay und viele Serien nicht gut.

Vor allem seit dem Launch von Disney+ und dem Hype rund um The Mandalorian habe ich das Gefühl, dass Disney noch mehr auf Masse setzt. Mehr Marvel, mehr Star Wars. Auch bei Marvel habe ich den Eindruck, dass die Qualität darunter leidet.

Hin und wieder gibt es Ausnahmen und natürlich ist sowas sehr subjektiv. Andor ist für mich aber ein sehr gutes Beispiel für eine gute Star Wars-Serie. Die erste Folge fand ich damals auch nur okay und ich habe die Serie dann direkt wieder ignoriert.

Seit ein paar Wochen habe ich aber immer wieder gehört, dass sich das positiv entwickelt und zum Finale vor ein paar Tagen gab es ebenfalls positives Feedback. Daher habe ich Andor eine zweite Chance gegeben und das war genau die richtige Entscheidung. Diese Serie kann ich nach vielen Jahren mal wieder empfehlen.

Ich habe den Eindruck, dass Disney viele Dinge an die Wand (Disney+) wirft und schaut, was hängen bleibt. Das sorgt bei mir für viele schlechte Inhalte, aber es gibt sie also doch noch, die guten Ausnahmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber Andor ist für mich vielleicht der beste Star-Wars-Content seit Episode 6 von 1983.

Eigentlich wollte ich Andor zu meinem Tipp der Woche machen, aber der ist bis Ende des Jahres gefüllt und daher gibt es diesen Kommentar einfach ganz spontan.

Andor besteht aus 12 Folgen, die erste Staffel ist abgeschlossen und exklusiv bei Disney+ verfügbar. Die zweite Staffel ist bereits in Produktion und dürfte 2023 bei Disney+ erscheinen. Sie beendet diese Geschichte dann auch. Folgen sind ca. 40 bis 60 Minuten lang und die Serie spielt etwa fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin.

