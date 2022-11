Kommentar: Das neue Pokémon auf der Nintendo Switch

Vor etwas mehr als einer Woche erreichte mich das neue Pokémon, in meinem Fall landete die Purpur-Version des Spiels als Review-Einheit hier. Schwert hat mir beim Release besser als erwartet gefallen, Arceus sah interessant aus, war aber nicht ganz mein Fall. Eine Kombination? Perfekt, das benötigt diese Reihe jetzt wirklich.

Pokémon und der technische Zustand

Allerdings war schon bei den Previews von einem schlechten Zustand die Rede und da dachten einige vielleicht noch, dass sich das bis zum Release legt. Nein, es gab grünes Licht und das Spiel kam in einem technisch schlechten Zustand auf den Markt. Schlechte Bewertungen bei Metacritic und jetzt auch bei Amazon sind die Folge.

Doch wie schlecht ist es wirklich? Das muss jeder selbst entscheiden, man hat ja andere Ansprüche. Sagen wir mal so: Es lässt sich spielen. Aber für mich ist das tatsächlich ein desaströser Zustand. Ruckler, miserable Grafik und in vielen Teilen der Open World wenig Liebe zum Detail. Ich habe Pokémon daher vorerst mal pausiert.

Meiner Frau geht es ähnlich, die mag die Reihe noch mehr als ich und hat es in den letzten Tagen etwas länger versucht. Am Wochenende kam dann aber die Aussage, dass das keinen Spaß mehr macht. Das Grundprinzip ist gut und die Ideen sind da, aber die technische Umsetzung zerstört den Spielspaß dieses Mal wirklich spürbar.

Ich bin Highend-Spiele für die PS5 und gute Grafik mit 60 fps gewohnt, da ist es noch schwieriger, aber das hat auch nichts mit der Switch-Leistung zu tun. Ja, die Switch ist an ihrer Grenze, aber das neue Pokémon wurde in meinen Augen einfach nur schlecht entwickelt. Zu wenig Zeit, zu wenig Liebe, der Fokus lag nur auf Cash.

Pokémon ist erfolgreicher denn je

Doch das funktioniert, denn es war der erfolgreiche Launch in der Geschichte von Nintendo. Bei Metacritic gibt es aber nur 3 von 10 Punkten von den Nutzern. Ist es also wirklich der Anspruch, dass man viele Einheiten verkauft? Ist Nintendo und Game Freak das Feedback so egal? Diesen Eindruck kann man durchaus haben.

Für mich war es das mit der Pokémon-Reihe vorerst. Es fing mit Rot als Kind auf dem Game Boy an und endet jetzt mit Purpur. Was schade ist, denn das Potenzial ist da. Man muss den Entwicklern einfach nur mehr Zeit geben, eine bessere Qualität anpeilen und mal ein Spiel weniger veröffentlichen. Ja, man verdient dann weniger.

Pokémon ist eine Cashcow, aber für mich ist die Grenze erreicht. Das wurde schon in den letzten Jahren ausgereizt, aber es war noch passabel. Und es war meistens nur die schlechte Grafik, das ist nicht mein Hauptproblem. Für mich ist dieses Spiel nicht fertig. Die Bugs und Ruckler lassen es wie eine Beta-Version erscheinen.

Euch macht das nicht aus und ihr habt Spaß damit? Super, das freut mich wirklich. Hätte ich auch gerne und ich bin trotz der Reviews offen gewesen. Allerdings habe ich dafür Mario + Rabbids Sparks of Hope auf der Switch pausiert und das ist das für mich viel bessere Spiel. Das kann ich empfehlen, das neue Pokémon nicht.

Mal schauen, ob es dem Franchise langfristig schadet. Die guten Verkaufszahlen müssen nicht bedeuten, dass der Erfolg anhält. Sollte die Qualität aber für viele Nutzer ausreichend sein, dann wird das nächste Pokémon sicher wieder in einem ähnlichen Zustand erscheinen. Warum auch nicht, damit kann man Geld sparen.

