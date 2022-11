Das neue Pokémon ist ein gigantischer Erfolg

Nintendo hat bekannt gegeben, dass sich Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur in den ersten drei Tagen über 10 Millionen Mal verkauft haben. 10 Millionen. Drei Tage. Das ist ein Rekord auf so ziemlich allen Ebenen und schlägt alles andere.

Erfolgreichster Konsolen-Launch aller Zeiten

Es ist der erfolgreichste Pokémon-Launch, es ist der erfolgreichste Switch-Launch, es ist der erfolgreichste Nintendo-Launch und es ist der erfolgreichste Konsolen-Launch mit Blick auf Exklusivspiele. 10 Millionen Einheiten an einem Wochenende.

Nur mal zum Vergleich: Der bisher größte PlayStation-Launch fand auch diesen Monat statt, aber das neue God of War verkaufte sich „nur“ 5,1 Millionen Mal in einer Woche. Das sind mal eben doppelt so viele Einheiten in der Hälfte der Zeit.

Technische Probleme sind wohl egal

Ich habe mir schon gedacht, dass der technisch desaströse Zustand viele nicht so sehr stört, aber damit hätte ich auch nicht gerechnet. Das neue Pokémon dürfte wohl mit einem Schlag in die Top 10 der erfolgreichsten Switch-Spiele einsteigen.

Das traurige Resultat dieses Erfolgs: Game Freak hat drei Spiele innerhalb von einem Jahr auf den Markt gebracht, eines schlechter als das andere (technisch). Und der Erfolg bestätigt diese Strategie. Daran wird sich also wohl nichts ändern.

