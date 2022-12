Kommentar: Xbox-App für Smart TVs von Samsung

Heute geht es um eine App für Smart TVs, die aber nicht viele nutzen können. Im Moment sogar nur Personen mit einem 2022er-TV von Samsung, wobei die App auf Modelle von 2021 kommen wird. Es geht um die Xbox-App. Doch was ist das genau?

Xbox-App: Das „Netflix für Spiele“

Seit einigen Monaten gibt es eine Xbox-App, die euch Xbox-Spiele ohne eine Xbox auf einem Smart TV von Samsung spielen lässt. Kommendes Jahr sollen weitere Marken dazustoßen und langfristig ist auch eine Cloud-Xbox dafür vorgesehen.

Mit dieser Xbox-App kann man Spiele für die Xbox streamen. Das funktioniert im Prinzip wie bei jedem anderen Streamingdienst auch. App starten, ein Spiel suchen, starten, fertig. Allerdings benötigt man für dieses Erlebnis noch ein paar Dinge.

Ein Controller muss mit dem TV gekoppelt werden, dann benötigt man den Xbox Game Pass Ultimate und eine gute Internetverbindung ist hilfreich. Doch das war es auch schon. Und wie sieht das in der Praxis aus, welche Spiele sind verfügbar?

Ihr könnt alle Xbox-Cloud-Spiele aus dem Abo spielen und müsst diese auch nicht kaufen. Das Abo reicht, die Spiele sind darin enthalten. Dieses Angebot kann man also als das „Netflix für Spiele“ bezeichnen, was auch andere Medien gerne tun.

Xbox-App: Mein Eindruck im Alltag

Wie schnell lädt so ein Spiel? Geht das wirklich so schnell, wie bei einer Serie, die man in der Netflix-App startet? Nein, es dauert länger. Das hängt auch vom Spiel ab, es kann aber mal eine Weile laden (auch gerne Minuten und nicht Sekunden).

Und wie sieht es mit der Qualität aus? Derzeit wird mit 1080p gestreamt, was man sieht. Ich habe Spiele gespielt, die ich von der Xbox Series X kenne und das ist ein gravierender Unterschied. Vor allem auf dem zweiten Test-TV mit 75 Zoll bei uns.

Ich habe die App im Büro auf meinem TV mit 65 Zoll getestet, an dem auch die Xbox hängt, und parallel dazu im Wohnzimmer auf einem Modell mit 75 Zoll und 8K-Option. Vor allem dort wollte ich das testen, da ich nur eine Xbox daheim habe.

Xbox-App: Ist das wirklich die Zukunft?

Die App kommt jetzt seit einigen Wochen zum Einsatz und ich betrachte das im Moment in erster Linie als Experiment. Wenn ich ein Spiel genießen will, dann ist es kein Ersatz für die Xbox, was an der Qualität liegt, da will ich mehr Pixel und HDR.

Doch ich muss auch sagen, dass es das erste Mal ist, dass sich Streaming im Gaming-Bereich wie bei Serien und Filmen anfühlt. Abo buchen, App starten und jeden Inhalt starten. Und das auch noch mit aktuellen AAA-Blockbustern wie Halo.

Hin und wieder spürt man auch Lags und hin und wieder muss man sich an die langen Ladezeiten gewöhnen, die man so von einer aktuellen Konsole nicht mehr kennt. Aber es ist beeindruckend, dass ich ein Forza Horizon einfach so über eine App zocken kann. Mit ein paar Lags und Bugs, aber meistens doch sehr solide.

Das ist für mich eine sehr spannende Technologie und ich glaube zwar nicht, dass Streaming schon jetzt die klassischen Konsolen ersetzt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in der Blu-Ray-Ära sind. Es ist ein Anfang und es wird sich noch ein bisschen was tun, aber in 10 Jahren ist Streaming bei Spielen ganz normal.

Kurz: Für mich ist Cloud-Gaming noch kein Ersatz für eine Konsole, aber wir sind auf dem richtigen Weg und die Xbox-App ist für mich die erste Lösung, die ich als „Netflix für Spiele“ bezeichnen würde. Daher steigt Netflix da übrigens auch ein.

Falls ihr einen aktuellen Smart TV von Samsung besitzt (oder ein Modell von 2021), dann sucht euch doch einfach einen Controller (muss kein Xbox-Controller sein, würde ich aber empfehlen) und probiert das aus. Ich werde meine Xbox nicht mit dieser Lösung ersetzen, aber ich werde jetzt beide Optionen parallel beobachten.

Video: Xbox Series X nach zwei Jahren

