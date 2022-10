Spiele im Abo: Netflix steigt in Cloud-Gaming ein

Als Netflix die ersten Spiele ins Abo packte, da wurde immer wieder spekuliert, ob es bei Spielen für Android und iOS bleibt, oder ob man mehr will. Und wie es die meisten richtig vermutet haben: Netflix hat deutlich größere Pläne für Gaming.

Netflix als neuer Cloud-Gaming-Anbieter

Diese Woche hat man bestätigt, dass man ernsthaft über den Einsteig ins Cloud-Gaming nachdenkt. Netflix hat sogar ein neues Studio in Kalifornien eröffnet und möchte in den kommenden Monaten langsam mit den ersten Spielen einsteigen.

Das bietet sich als Streaminganbieter an, denn man ist bereits auf zahlreichen TV-Geräten vertreten. Und es wäre nicht schwer, da einfach eine Kategorie „Spiele“ einzuführen. Die Details zum Cloud-Gaming stehen derzeit allerdings noch aus.

Der Xbox Game Pass wird gerne als das „Netflix für Spiele“ bezeichnet und es sieht so aus, als ob Microsoft mehr Konkurrenz und ein echtes Netflix mit Spielen in den kommenden Monaten bekommt. Google ist weg und Netflix will die Lücke füllen.

Spiele als Ergänzung zum Netflix-Abo

Für Netflix sind die Spiele übrigens eine Ergänzung zum aktuellen Angebot, wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass man hochwertige AAA-Spiele nicht einfach so in die normalen Abos (wie aktuell bei den mobilen Spielen) packt, das wird kosten.

Das wird eine spannende Entwicklung und mit Blick auf das Geschäftsmodell traue ich Netflix das zu. Nur beim Angebot der Spiele bin ich noch skeptisch, denn gute Spiele sind teuer, sehr teuer. Doch es benötigt gute Exklusivtitel für so ein Angebot.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

