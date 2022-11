Netflix hat richtig große Pläne für Spiele

Netflix veröffentlicht seit einigen Monaten hin und wieder mobile Spiele, die man als Abonnent kostenlos spielen kann. Es sind gute Spiele dabei, aber in der Regel sind das „Casual Games“ für das Smartphone. Netflix möchte allerdings noch mehr.

Vor ein paar Tagen hat Netflix bestätigt, dass man ins Cloud-Geschäft für Spiele einsteigen will und aktuell sucht man einen Game Director für das Netflix Games Studio. Und in der Jobbeschreibung ist von einem großen AAA-Spiel die Rede.

Netflix spricht von einem PC-Spiel, was bedeuten könnte, dass ein Release für die Konsolen eher nicht geplant ist. Da Netflix aber den Fokus auf Cloud-Gaming legt und es schwer ist, auf die Plattformen zu kommen, wäre das ein logischer Schritt.

Creating a great game that players want to come back to repeatedly is our primary goal – you will be able to create, ship and run a game without any competing design constraints due to monetization.