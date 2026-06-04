LEGO Batman: Version für Nintendo Switch 2 erscheint Mitte September

Das Game LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (zu Deutsch: LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters) ist vor knapp über einer Woche offiziell im Handel erschienen und begeistert seitdem vorallem LEGO- und Batman-Fans. Das Spiel kommt ziemlich gut an, auch mein Redaktionskollege Oliver ist begeistert.

Bereits bei der Ankündigung war von einer späteren Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2 die Rede. Nun haben der Publisher Warner Bros. Games und das Entwicklerstudio TT Games das Veröffentlichungsdatum für besagte Version früher als erwartet bekannt gegeben.

Demnach soll das Spiel am 18. September 2026 in den Handel kommen. Es wurden keine Gründe genannt, warum die Version für die Nintendo Switch 2 erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird, weder bei der Ankündigung noch im Zuge der jetzigen Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins.

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