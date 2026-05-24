Mein Tipp der Woche: Das neue LEGO Batman-Spiel

Seit Freitag kann man das neue LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight (Das Vermächtnis des dunklen Ritters auf Deutsch) für die PS5, Xbox Series und den PC zocken, mit Deluxe-Version bekam man allerdings schon am Dienstag den Zugang.

Mich erreichte vor ein paar Tagen ein Review-Code und ich habe direkt mal in das Spiel hineingeschnuppert und fand das Intro, die Welt, den Humor und allgemein die Atmosphäre des Spiels wirklich gut. Als hätte man die alten Arkham-Spiele (die Entwickler haben hier geholfen) genommen und diese als LEGO-Welt realisiert.

Das Erkunden der Welt macht Spaß, die Liebe zum Detail, wenn man viele Filme kennt und mit Batman: The Animated Series aufgewachsen ist, sieht man an jeder Ecke und obwohl der Kampf für mich nicht das ganz große Highlight ist und die Rätsel etwas leicht sind, gebe ich diesem LEGO-Spiele ganz klar eine Chance.

Man darf hier nicht mit der Erwartung herangehen, dass das eine tiefgründige Erfahrung wird, die einen als Erwachsenen herausfordert, das Spiel richtet sich auch an Kinder, aber wenn man das berücksichtigt, dann hat man viel Spaß. Ich habe es jedenfalls und daher kann ich es nach den ersten Stunden klar empfehlen.

Ich finde den Preis mit 70 Euro derzeit noch etwas happig, aber dieser dürfte, wie bei vielen LEGO-Spielen, zügig sinken und man wartet einfach ein Angebot ab.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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