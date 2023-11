LEGO Boutique-Hotel (10297) im Test: Es wird nicht nur um die Ecke gebaut

Die Kategorie der modularen Gebäude ist im Sortiment des dänischen Herstellers von Klemmsteinen seit langem etabliert: Die Serie wurde 2007 offiziell eingeführt und hat seither insgesamt 19 Modelle hervorgebracht, zuletzt das Naturhistorische Museum, das am 1. Dezember in den Verkauf geht.

So ist es nicht verwunderlich, dass LEGO in den letzten Jahren die Themenreihe immer wieder umbenannt hat, um sie noch spezifischer auf die Zielgruppe abstimmen zu können. Seit 2021 tragen die Sets den Namen LEGO Modular Buildings Collection, seit 2023 werden sie unter der Kategorie LEGO Icons aufgeführt. Ich selbst bin erst seit der Polizeistation (10278) im Jahr 2021 auf die Serie aufmerksam geworden und verfolge seitdem die Entwicklung der Serie, habe aber noch keines der Sets selbst gekauft.

In den letzten Wochen konnte ich nun das Boutique-Hotel (10297) etwas genauer unter die Lupe nehmen und möchte euch mit einem Testbericht an meinem Klemmbauspaß teilhaben lassen – und eines vorweg: Ich denke, ich weiß nun, warum die Serie von den Fans so geliebt wird.

LEGO Icons Boutique-Hotel (10297): Die Daten zum Set

LEGO-Kategorie: LEGO Icons

Unterkategorie: Modular Buildings Collection

Verantwortlicher LEGO Designer: Anderson Grubb

Maße des Sets: 34cm (Höhe), 25cm (Breite), 25cm (Tiefe)

Alterseinstufung: 18+

Teileanzahl: 3066 Steine

Minifiguren: 7

Stickeranzahl: 0

Preis (UVP): 229,99 Euro

LEGO Boutique-Hotel (10297) – Mein Testbericht

In der recht großen Kiste befinden sich mehrere nummerierte Plastiktüten, in denen insgesamt über 3000 Steine verpackt sind. Da das Set schon vor einigen Jahren auf den Markt gekommen ist und LEGO die Umstellung auf Papiertüten erst später offiziell bekannt gegeben hat, sind die Plastiktüten noch in der Schachtel – und zwar in großen Mengen. Bei den LEGO-Magazinen, die sich durchaus großer Beliebtheit erfreuen, gibt es inzwischen auch eine Variante in Papierform.

Die Grundplatte, die als Basis für die gesamte Konstruktion dient, wird einzeln ohne verpackte Plastiktüte im Karton geliefert. Wer schon einmal eine Grundplatte von LEGO in der Hand hatte, kennt die Befürchtung, dass sie sich an den Ecken leicht verbiegt. Es liegt wohl einfach an der Beschaffenheit des Materials und an der losen Beilage der Grundplatte im Karton, die dann weitere Wege zurücklegen muss, um ihren Platz im Regal zu finden.

Vielleicht sollte das Unternehmen in Erwägung ziehen, größere Platten entsprechend zu verpacken, um ein Verbiegen an den Ecken zu vermeiden. Diese Unebenheit an den Ecken hat leider auch mein Exemplar. Es sind zwar nur wenige Millimeter, aber wenn man die Grundplatte auf den Tisch legt und flach auf die Ecken schaut, erkennt man die Unebenheit sofort.

Der Bau erfolgt in 14 Bauabschnitten und in der für Modular Buildings-typischen Weise von unten nach oben recht unkompliziert. Die Anleitung umfasst insgesamt 289 Seiten und ist LEGO-typisch sehr einfach und verständlich aufgebaut. Die ersten beiden Seiten enthalten einige Hintergrundinformationen zum Team der Themenreihe und zum Set.

Witziges Detail: Während man Schritt für Schritt weiterbaut, offenbart die Anleitung immer wieder kleine Details, die oft als Anspielungen auf frühere Bausätze zu verstehen sind. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass der Bausatz keine Aufkleberbögen enthält. Alle Details sind dementsprechend mit bedruckten Steinen ausgeführt. Ich freue mich immer sehr über so etwas und es gibt dem Ganzen meiner Meinung nach schon von vornherein einen höheren Wert.

Wenn ihr das Set mit mehreren Personen zusammenbauen wollt, müsst ihr auf die PDF-Datei der LEGO Anleitung zurückgreifen, da nur eine vollständige Anleitung mitgeliefert wird – die digitale Anleitung wird hier zur Verfügung gestellt.

Der Aufbau selbst ist problemlos mit mehreren Personen möglich, da die Bauabschnitte nach Stockwerken und nummerierten Tüten gegliedert sind – So kann z.B. eine Person den Eingangsbereich mit Außenbar aufbauen, während die andere Person mit der zweiten Etage beginnt. Auch wenn die Zielgruppe für den Baukasten in erster Linie Erwachsene sind, so ist er doch auch für Kinder geeignet, die bereits mit Baukästen dieser Art in Berührung gekommen sind.

Beim Öffnen der Tüten fielen mir die vielen tollen Farben auf, jetzt könnte man das Stichwort Farbsuche erwähnen, aber das passt zumindest bei diesem Bausatz nicht. Ich war ziemlich beeindruckt, wie viele verschiedene Farben es inzwischen im LEGO Sortiment gibt. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, als ich zwei scheinbar gleichfarbige Klemmbausteine in die Hand genommen habe, einige Klemmbausteine haben Farbunterschiede. Obwohl die Steine laut Sammelliste die gleiche Farbe haben sollten, ist der Farbton manchmal etwas heller oder etwas dunkler. Leider ist es schwierig, den Effekt mit der Kamera einzufangen, aber die Unterschiede sind mit bloßem Auge deutlich zu erkennen.

Während man also Fläche für Fläche, Wand für Wand, Raum für Raum, Objekt für Objekt, Stockwerk für Stockwerk aufbaut, bekommt man ein leichtes architektonisches Gefühl für das Gebäude – als ob man selbst der Bauherr wäre, der das Gebäude mit Leben füllen würde. Das ist ein Gefühl, das mich die ganze Zeit während des Baus begleitet hat. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass es so viele Fans und echte Sammler für diese Serie gibt.

Die einzelnen Bauabschnitte sind relativ einfach und bestehen im Durchschnitt aus 4 bis 5 Steinen. Man muss sich aber auch darauf einstellen, dass man 16 mal das Gleiche bauen muss – Stichwort Fassadenstützen. Es gibt jedoch auch Abschnitte, in denen ein Stein in einem einzigen Schritt verlegt werden muss. In diesem Fall wird in der Anleitung eine ganze Seite verwendet; mehrere Bauabschnitte könnten meines Erachtens zusammengefasst werden.

Aber wie die Firma solche Bauabschnitte einteilt, warum also mal mehr, mal weniger Klemmbausteine verbaut werden, das ist mir schon seit einigen Jahren ein Rätsel. Es würde mich in der Tat sehr interessieren, welche Gründe es für bestimmte Bauabschnitte gibt und nach welchen Kriterien das Unternehmen die Bauabschnitte einteilt.

Ich war sehr überrascht, wie lange ich am Ende in dem Boutique-Hotel saß. Um ehrlich zu sein, bin ich an kleinere LEGO Sets gewöhnt. Aber am Ende war ich wirklich überrascht, wie lange ich mich mit diesem Set beschäftigt habe. Insgesamt war ich ca. 9-10 Stunden mit dem Set beschäftigt. Mit einem gekonnten und konstanten Bautempo habe ich mich durch das Set gearbeitet, ohne dass es sich wie Arbeit angefühlt hat. Aber immer wieder zwischendurch habe ich mir das, was gebaut wurde, noch einmal genauer angeschaut und hier und da ein paar Minuten lang die Bauten und die Bautechniken bewundert.

Das LEGO Boutique-Hotel im Detail: Vom Empfang bis zum Dach

Das Hauptgebäude hat eine dreieckige Form und ist eines der ersten modularen Gebäude mit dieser Form. Für Sammler von Modulgebäuden ist dieses Set ideal geeignet, um einen Straßenzug um die Ecke zu komplettieren. Das kleine Nebengebäude, eine kleine Kunstgalerie mit dem Namen „El Cubo“, füllt die Lücke, die das Hauptgebäude seitlich hinterlässt. Die Grundplatte wird vollständig verwendet, mit Ausnahme einer kleinen Stelle auf der Rückseite, die einer meiner Kritikpunkte am Set ist.

Bereits nach wenigen Bauabschnitten ist die Grundform des Hotels erkennbar. Nach und nach werden die insgesamt zwei zusätzlichen Geschosse und das Dach separat errichtet und, typisch für ein modulares Gebäude, an wenigen Noppen aufgestockt.

Der Eingangsbereich ist großzügig gestaltet. Er besteht aus einer Rezeption, einer seitlich an die Wand gestellten Treppe und einem großen roten Sofa. Die Rezeption hätte ruhig um die Ecke gebaut werden können, da meiner Meinung nach im hinteren Teil des Erdgeschosses noch viel Platz ist. Besonders schick finde ich den Schlüsselkasten an der Wand, der seltsamerweise vier Schlüssel enthält, obwohl das Hotel aus insgesamt drei Zimmern besteht. Der Fußboden ist komplett mit Fliesen ausgelegt, ein Detail, das in den beiden Obergeschossen leider nicht vorhanden ist. Beim Bauen hat man das Gefühl, ein Mosaik zu legen. Insgesamt gefällt mir der Farbton „Medium Nougat“ sehr gut.

Die kleine Kunstgalerie mit dem Namen „El Cubo“ ist eine nette Idee und enthält ein paar „Easter Eggs“. So kann man einerseits die Bildkunst des niederländischen Malers Piet Mondrian erkennen, andererseits nimmt sich LEGO selbst ein wenig auf die Schippe, indem es auf die wahrscheinlich sehr unbekannte und erfolglose Themenserie LEGO Galidor verweist. Ich selbst kann mit dem Namen Galidor überhaupt nichts anfangen und musste erst einmal danach suchen. An der Wand hängt ein Picasso-inspiriertes Bild und der transparente Würfel erinnert stark an das Logo der Creator Expert-Themenreihe.

Die Kunstgalerie ist schnell gebaut und fügt sich gut in die Lücke ein, die das Hauptgebäude durch seine Form schafft. Allerdings ist sie sehr klein, was wohl an der schrägen Grundform des Haupteingangs des Hotels liegt, so dass höchstens ein oder zwei Minifiguren in der Galerie Platz finden. Oberhalb der Kunstgalerie befindet sich einer der Highlights des Sets: Die kleine Terrasse ist eine Art Bar im Freien. Obwohl der Platz recht klein ist, ist es der dänischen Firma gelungen, viele Details unterzubringen.

Besonders die Palme mit dem großen roten Topf und das Eingangstor sind ein Blickfang. Beeindruckend fand ich, wie die Treppe, die zur Außenbar führt, gebaut und mit einem Wandbrunnen versehen wurde. Die Treppe wird in mehreren Bauabschnitten hergestellt, indem die einzelnen Teile der Treppe nacheinander gebaut und dann als Ganzes zusammengesetzt werden.

Rechts von der Treppe sind einige Notizen an der Wand angebracht, die kleine Anspielungen auf frühere Sets der LEGO Modular Buildings Collection enthalten.

Auf gleicher Höhe befindet sich das erste Obergeschoss des Hauptgebäudes, das in der Farbe „Light Nougat“ gehalten ist. Zu sehen ist auf der Ebene neben einem eher einfachen Hotelzimmer auch ein etwas größeres Hotelzimmer. Das kleine Zimmer ist wohl speziell für Rucksacktouristen gedacht und bietet nicht viele Details.

Das kleine Zimmer ist mit einem Bett, einem Schrank und einem Teppich ausgestattet, während das größere Zimmer mit einem Bett, einem kleinen Schrank und einem Schreibtisch mit Schreibmaschine (wie sie auch im LEGO Modular Building Polizeistation (10278) zu finden ist) wesentlich besser ausgestattet und auch geräumiger ist. Während das kleinere Zimmer über einen Balkon verfügt, muss der Gast im größeren Zimmer im Obergeschoss den Blick nach draußen durch einen Drehstuhl einschränken. Leider ist – wie schon erwähnt – das ganze Stockwerk nicht mit Fliesen ausgelegt.

Die zweite Etage kann durchaus als Superior/Suite bezeichnet werden. Das Zimmer erstreckt sich über die gesamte Etage und besteht aus einem separaten Badezimmer, einem Fernseher, einer Lampe, einem Sessel und einem Doppelbett mit zwei Nachttischen mit kleinen Lampen.

Schönes Detail: Auf dem Bett liegt eine Tafel Schokolade, die der Gast genießen kann. Die kleinen Objekte, die sich in den Zimmern befinden, sind relativ schnell gebaut, aber sie geben dem Raum seine Identität. Trotz der Größe ist es LEGO gelungen, das Badezimmer mit allen Details wie Badewanne, Toilette mit einer Papierrollenständer, Waschbecken, Badematte und Spiegel darzustellen. Die zweite Etage hat mir sehr gut gefallen.

Die Konstruktion des Daches ist zwar recht einfach, aber sie erfüllt ihren Zweck. Die vier Lüftungsanlagen sind schön angedeutet, und die Fensterkuppel erlaubt einen Blick ins Innere.

Beim Betrachten des Dachgeländers wird klar, warum ich persönlich so gerne mit Klemmbausteinen arbeite – die dänische Firma verwendet nämlich für das Geländergitter die Schlangenelemente aus der Ninjago-Themenwelt. Aus der Ferne sieht man das gar nicht so schnell, beim Bauen fragt man sich am Anfang schon, wo denn da die Schlangen hingehören. Clever gelöst!

Das Boutique-Hotel ist ein Besuch wert!

Alles in allem ist die Inneneinrichtung sehr gut auf die Form des Gebäudes abgestimmt – gefällt mir sehr. Gut integriert ist auch die eingebaute Treppe, die rechts an der Wand entlang vom Eingangsbereich zum zweiten Obergeschoss führt. Die Anordnung und Größe der Räume ist durch die Gebäudeform vorgegeben, wenn die Konstellation von drei Räumen auf zwei Etagen beibehalten werden soll. Die Farbgestaltung der beiden Stockwerke durch die dänische Firma ist sehr ähnlich, was aber kein Grund zur Kritik ist. Wenn ich in diesem Hotel einchecken würde, dann würde ich mich auf jeden Fall für das Zimmer in der zweiten Etage entscheiden.

Die Außenansicht des Gebäudes finde ich besonders schön. Die Farbkombination mit „Sand Green“ und „Light Nougat“, letztere eine äußerst seltene Farbe im LEGO-Universum, wirkt harmonisch und perfekt aufeinander abgestimmt. Die Säulen im ersten Stockwerk, die Kuppel und die gewölbte grüne Fassade im zweiten Stockwerk sehen gut aus, auch wenn bei den beiden letzteren noch offene Noppen der Klemmbausteine zu sehen sind.

Durch den Verzicht auf eine eher schlichte und einfache rechteckige Bauform musste LEGO auch einige raffinierte Techniken anwenden, um die Gebäudeform zu erreichen. Dafür musste Platz für die angrenzende Kunstgalerie geschaffen werden. Die Außenbar mit Palme und Treppe ist ein echter Hingucker, hier hat das Unternehmen den richtigen Ton getroffen.

Aber auch hier hat LEGO eine Designentscheidung getroffen, bei der ich mich immer wieder frage, warum das dänische Unternehmen nicht auch den gesamten Platz auf der Rückseite der Grundplatte nutzt. Auf der Rückseite nimmt ein Müllcontainer – das weiße Croissant darin ist ein kleiner Insiderwitz – eine Fläche von 5 Noppen Breite und 16 Noppen Länge ein.

Der Rest der Fläche bleibt ungenutzt – ein Thema, das mir kürzlich auch bei LEGO Sanctum Sanctorum (76218) aufgefallen ist. Würde man diese Fläche in Anspruch nehmen, ergäben sich drei Szenarien: Zum einen könnte man die Galerie im hinteren Bereich weiter ausbauen, zum anderen den Eingangsbereich weiter vergrößern – oder aber das Treppenhaus nach hinten verlegen und die Zimmer im oberen Bereich entsprechend anpassen.

Aber wenn man sich dieses Thema in Bezug auf die Straße anschaut, dann macht der Platz auf der Rückseite des Gebäudes doch einen gewissen Sinn. Es handelt sich dabei sozusagen um die Gasse, die sich ergibt, wenn mehrere Sets aus der Reihe der Themen nebeneinander gesteckt werden. Da wir uns aber im LEGO-Universum befinden und die Klemmbausteine tatsächlich beliebig positioniert werden können, habe ich mir bereits einige Tage im Kalender rot angestrichen, an denen ich mich um diesen Kritikpunkt kümmern werden.

Soll heißen: Ich werde mir einige farblich passende LEGO Steine besorgen und das Boutique-Hotel so verändern, dass die gesamte graue Grundplatte genutzt wird und somit die freie Fläche verschwindet. Wahrscheinlich werde ich die Galerie „El Cubo“ erweitern und die Wandfläche für weitere Ausstellungsstücke wie Bilder nutzen; die Hotelzimmer und die Treppen werden entsprechend angepasst und der Eingangsbereich des Hotels wird neu gestaltet – den Klemmbausteinen sei Dank!

Mein Fazit: Das Set ist was für Kenner und Sammler

Liebhaber von architektonischen Bauwerken mit nahezu perfekt aufeinander abgestimmter Farbgebung können ohne Bedenken zugreifen. Die Sammler der modularen Gebäude werden ohnehin zugreifen, können sich aber auf ein schönes Set aus dem Hause LEGO freuen.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 229,99 Euro ist der Preis etwas hoch angesetzt. Es kann jedoch mit dem einen oder anderen Rabatt gerechnet werden, da das Set (halbwegs) im freien Handel erhältlich ist. Ich für meinen Teil hatte viel Spaß beim Bau – die Umsetzung ist wirklich gelungen und ziert nun den Eingang meiner Wohnung.

