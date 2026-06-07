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LEGO Sagrada Família (21065): Das größte Set aller Zeiten angekündigt

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Bildquelle: LEGO

In der Szene hatte es sich bereits angedeutet, nun hat der dänische Klemmbaustein-Hersteller LEGO das größte Set aller Zeiten offiziell angekündigt. Es handelt sich hierbei um einen Nachbau der Kirche Sagrada Família in Barcelona. Das Set ist in der Kategorie LEGO Architecture eingeordnet.

Nach Notre-Dame folgt Sagrada Família

Das Set, das aus unglaublichen 12.060 Klemmbausteinen besteht, soll erst am 1. November offiziell auf den Markt kommen. Trotz der sehr frühen Ankündigung wird es wohl bereits auf den Markt kommen, bevor die seit 1882 im Bau befindliche Kirche offiziell eingeweiht wird. Mit den Maßen 62 cm × 47 cm × 39 cm ist das Set beachtlich groß und im Maßstab 1:280 zum Originalbau gehalten. Auch der Preis ist beachtlich: Insgesamt soll das Set 749,99 Euro kosten.

Die Sagrada Família aus Klemmbausteinen | Bildquelle: LEGO

Ich bin zwar ein großer Fan der LEGO Architecture-Sets, allerdings ist mir der Preis für dieses Set einfach zu hoch. Dennoch muss man LEGO für das gelungene Design loben.

Laut dem LEGO-spezifischen Newsblog Stonewars soll das Set zudem keine Sticker umfassen und über Fenster-Teile mit speziellem Buntglaseffekt verfügen, um dem Original möglichst genau zu entsprechen. Sieht definitiv gut aus.


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