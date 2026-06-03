LEGO Smart Play: Im zweiten Anlauf setzt man auf Pokémon

LEGO geht bei der Einführung der smarten Steine kein Risiko ein, denn während man beim Start voll auf Star Wars setzt, so gibt es im zweiten Anlauf mehrere Sets von Pokémon. Einer Marke, die vielleicht sogar noch stärker als Star Wars ist.

Man kann mit ca. 20 Euro einsteigen, aber auch bis zu 120 Euro auf den Tisch legen, wenn man den „ultimativen Showdown zwischen Glurak und Blitza“ spielen möchte. Eine Übersicht der ab dem 1. August erhältlichen Sets gibt es hier.

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