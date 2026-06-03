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MediaMarkt & Saturn verschenken die „Mehrwertsteuer“ an registrierte Kunden

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Mediamarkt

Vom heutigen 3. Juni und bis zum 8. Juni 2026 führen MediaMarkt und Saturn eine bekannte Rabattaktion durch.

Registrierte myMediaMarkt- oder mySaturn-Kunden erhalten dabei eine Ermäßigung in Höhe des enthaltenen Mehrwertsteueranteils auf ausgewählte Produkte. Dieser Rabatt entspricht rechnerisch etwa 15,966 Prozent des Kaufpreises.

Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. online sofort verfügbare Artikel und ist sowohl in den stationären Märkten als auch im Onlineshop verfügbar. Eine Barauszahlung des Rabatts ist ausgeschlossen, ebenso wie die Kombination mit anderen Rabattaktionen oder Coupons.

Die Teilnahme setzt eine Registrierung im jeweiligen Kundenprogramm voraus. Im stationären Handel muss die Kundenkarte vorgezeigt werden, online muss der Kauf im eingeloggten Kundenkonto erfolgen.

Info

Die Preisreduzierung erfolgt direkt im Warenkorb bzw. an der Kasse.

Mehrwertsteuer-Aktion: Ausschlüsse und Einschränkungen

Eine Vielzahl von Marken, Produkten und Produktgruppen ist von der Aktion ausgeschlossen. Auch Vertragsabschlüsse, Dienstleistungen, digitale Inhalte, Lebensmittel, Versandkosten und Artikel von Drittanbietern sind von der Aktion ausgenommen. Die genaue Liste der ausgeschlossenen Produkte ist umfangreich und detailliert.

Preishelden-Artikel sind von der Aktion ausgeschlossen. Ausgeschlossene Hersteller: Apple, AVM, Amazon, Sonos, LEGO (ausgewählte Artikel nehmen teil), Starlink, Pioneer DJ, Kindle, JBL, MySwoop, DJI (ausgewählte Artikel nehmen teil); DTB, UNIVERSAL, LIEFERUNG, SERVICE, POWERSERVICE, CITY GUTSCHEIN, READY2GO, STARTKLAR, REPARATUR, FINANZ, STARTKLARREADY2GO, KARTENVERKAUF, TCHIBO CAFISSIMO, Tchibo, Molinari, ABSAAR, Osnatech, Sunset, Samsung (Smartphones, Wearables, Tablets, Notebooks, Convertibles, Monitor),Technaxx (Solar), Microsoft (Notebook & Game Pads PC), Acer (PC Desktop & Notebooks), Meta (VIRTUAL REALITY GAMING GLASSES), Xiaomi (Tablets), Sony PlayStation Controller (ausgewählte Artikel nehmen teil) & Headset’s (ausgeschlossen). Ausgeschlossene Artikel: Bosch MCC9555DWC Cookit (Art. Nr.: 2915924); REMARKABLE Paper Pure (Art. Nr.: 3042552, 3042553, 3042554, 3042555); DREAME X60 Pro Ultra COMPLETE (Art. Nr.: 3046040, 3046480); Bose LIESTYLE ULTRA SOUNDBAR, SUBWOOFER, SPEAKER (Art. Nr.: 3045398, 3045399, 3045400, 3045401, 3045402, 3045403); DYSON V10 Konical (Art. Nr.: 3041779), Supersonic Travel (Art. Nr.: 3041701), Hushjet (Art. Nr.: 3043971); Sony Audio WH1000XM6 (Art. Nr.: 2991263, 2991265, 2991266, 3031746, 3031747, 3051180, 3049541, 3049540, 3032105), HT A8000.CEL (Art. Nr.: 2928877), HT-A 7100 KIT (Art. Nr.: 3044578); Sony TV 55 & 65 Zoll KXR7M (Art. Nr.: 3048724, 3048725), 75 & 85 Zoll KXR7M (Art. Nr.: 3048596, 3048727), komplette KXR35M2PB TV-Serie; Sony DISC-LAUFWERK (Art. Nr.: 2909989); FITTBIT GOOGLE AIR (Art. Nr.: 3038201, 3038202, 3038203); Samsung BUDS3 FE (Art. Nr.: 3008169, 3008170), BUDS4 PRO (Art. Nr.: 3037857, 3037858); BUDS4 (Art. Nr.: 3037859, 3037860); Microsoft XBOX SERIES X 1TB & X Digital (Art. Nr.: 2677360, 2950889), WL CONTROLLER BRANDED (Art. Nr.: 3046005), WIRELESS HEADSET (Art. Nr.: 3046006); MOVA V70 ULTRA COMPLETE (Art. Nr.: 3047972); Asus RC73XA-NH011W (Art. Nr.: 2998269); Lenovo LEGION GO2 (Art. Nr.: 3015841,3015842, 3038320); MSI CLAW 8 AI+ (Art. Nr.: 2981697, 3013255, 3047953) sowie Solaranlagen & deren Komponenten (Balkonkraftanlagen); Fitnessgeräte & Sportzubehör; Gartenwerkzeug; Haushaltswaren; Tinte; Toner; Papier; Software & Games (Konsolen & PC-Games) Vorbesteller Artikel; jede Art von Download –/Content –/Gaming Cards und Codes; Guthabenkarten; Gutscheinkarten/ -boxen; Prepaidkarten;  E-Book Reader; E-Books/Bücher; Zusatzgarantien; von MediaMarkt/SATURN angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen; Versandkosten; Nespresso Kapsel; Lebensmittel; Fotoarbeiten und Bücher; PC Komponenten; Computeraufbewahrung und -reinigung; sonstiges Computerzubehör; Verträge u. Verkäufe von und mit Drittanbietern; Refurbed-Produkte ; Demoware; Kartenverkauf.

Grundsätzlich lässt sich sagen, schaut bei solchen Aktionen immer genau hin und vergesst den Preisvergleich nicht.

Zur Mehrwertsteuer-Aktion →

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