Lenovo Thinkbook Plus mit zweitem Display neben der Tastatur geleakt

Gefühlt sind große Notebooks in den letzten Jahren etwas aus der Mode gekommen. Lenovo hält allerdings daran fest und möchte sie scheinbar mit neuen Innovationen wieder attraktiver gestalten. So könnte das Lenovo Thinkbook Plus gleich zwei Displays besitzen – eines davon direkt rechts neben der Tastatur.

Obwohl heutzutage viele daheim nur noch ein Notebook besitzen und auf einen klassischen Desktop-PC verzichten, sind gefühlt immer weniger Modelle mit einer Displaydiagonalen von 17,3 Zoll am Markt vertreten. Innovationen gab es in diesem Bereich schon lange nicht mehr – bis jetzt. Denn Lenovo scheint momentan ein besonderes 17,3-Zoll-Notebook zu planen, welches vom bekannten Leaker @evleaks nun auf Twitter enttarnt wurde.

Dieser veröffentlichte gestern ein erstes Bild des Lenovo Thinkbook Plus genannten Modells. Anstelle des Num-Pads sitzt bei diesem ein zweites Display, das sich vermutlich per Touch sowie mit einem Stylus bedienen lassen wird. Als potenzieller Anwendungsfall wird die Bildbearbeitung dargestellt. So könnten feine Korrekturen direkt per Stylus auf dem zweiten Screen vorgenommen werden.

Doch würden Gestalter wirklich die Vorteile eines Tablets oder Convertibles aufgeben, nur um einen größeren Screen zu besitzen? Schließlich vereinen Modelle wie der Surface Laptop Studio bereits jetzt eine hohe Leistung mit einer guten Touch-Eingabe in einem kompakteren Chassis.

Ein mögliches Event für die Präsentation des neuen Lenovo Thinkbook Plus dürfte die CES 2022 darstellen, welche vom 5. bis zum 8. Januar 2022 in Las Vegas stattfindet. Mal sehen, mit welchen Argumenten Lenovo sein innovatives 17,3-Zoll-Notebook dann bewerben wird.

