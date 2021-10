Logitech MX Keys Mini: Meine neue Tastatur

Ich nutze nun seit einer ganzen Weile die MX Keys von Logitech, habe aber immer wieder kritisiert, dass die Tastatur für mich eigentlich zu groß ist. Die neue Version ist jetzt ideal, wie man sich beim Zusatz „Mini“ denken kann.

Logitech präsentierte vor ein paar Tagen eine neue Version der MX Keys-Tastatur, die minimal überarbeitet wurde. Zum einen gibt es neue Farben, aber man hat ein paar Tasten angepasst und wir haben jetzt z.B. eine Emoji-Taste (großer Mehrwert).

Wer die normale MX Keys-Version von Logitech kennt, der wird aber bei der Haptik keinen Unterschied feststellen. Ich finde, die Tastatur fühlt sich identisch an und es schreibt sich identisch – es gibt weiterhin sehr gute und angenehme Druckpunkte.

Da es die Mac-Version nur in einer Farbe und hell verfügbar ist, habe ich mich hier wieder für die dunkle Windows-Version entschieden. Die kann man aber auch ganz normal mit einem Mac nutzen, bekommt aber eben keine optimalen Mac-Tasten.

Die Tasten sind beleuchtet und das kann man in mehreren Stufen anpassen, was ich sehr praktisch finde, da ich sehr früh am Mac sitze und das benötige. Logitech bietet auch eine App für Mac und Windows an, die diverse Einstellungen mitbringt.

Ebenfalls ein Bonus für mich: Man kann drei Geräte koppeln und mit drei Tasten schnell zwischen diesen wechseln. Ich teste zum Beispiel den Mac mini mit M1-Chip, habe noch meinen alten iMac und zusätzlich auch noch ein iPad gekoppelt.

Ich persönlich habe noch nie mit einem Nummernblock gearbeitet und habe mich auch in den letzten Monaten nicht daran gewöhnt. So eine breite Tastatur bringt dann nur den Nachteil mit, dass ich sie nicht ganz optimal vor mir platzieren kann.

Das ist bei den MX Keys Mini von Logitech nicht der Fall. Eine Sache wird ab und an kritisiert, und das kann ich verstehen, auch wenn es mich nicht betrifft: Man kann den Winkel der Tastatur nicht anpassen. Für mich ist er aber optimal eingestellt.

Als Mac-Nutzer mit FileVault-Verschlüsselung gibt es aber noch eine doch recht große Schwachstelle: Die Tastatur wird erst erkannt, wenn euer Mac, wenn er mal komplett aus war, entsperrt wurde. Ich habe also für diesen Fall immer eine alte Mac-Tastatur hier, auf die ich leider ab und zu nur dafür noch zugreifen muss.

Ich nutze die kompakte Version der MX Keys seit dem Release und bin bisher sehr zufrieden. Es ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe: Die große Version ohne Nummernblock. Passend dazu kommt übrigens die MX Master 3 für den Mac zum Einsatz, die für mich derzeit beste Maus, wenn es um die Ergonomie geht.

Wenn man bei einem Mac das Apple-Zubehör streicht, dann muss man manchmal mit Nachteilen leben. In diesem Fall nehme ich diese aber in den Kauf, da mir vor allem die Ergonomie wichtiger ist. Die Magic Mouse ist für meine Hand viel zu klein.

Logitech möchte 109 Euro für die MX Keys Mini haben, die MX Master 3 kostet ebenfalls so viel. Das ist keine günstige Maus-Tastatur-Kombination, aber vor allem mit der kompakten Version der Tastatur die für mich derzeit beste Lösung. Und ich sitze jeden Tag viele Stunden am Rechner, da relativiert sich dieser Preis schnell.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

