Mehr PlayStation-Spiele: Neue Angebote im Store

Sony hat Ende Oktober schon die November-Angebote gestartet und da hat man jetzt nochmal nachgelegt. Es gibt neue Spiele und mittlerweile auch eine weitere Aktion, die viele schon kennen: Spiele unter 20 Euro. Da sind jetzt vielleicht keine AAA-Perlen dabei – jedenfalls keine aktuellen Blockbuster – aber ein Blick lohnt sich.

Welche Spiele sind dabei? Es gibt Red Dead Redemption 2, ihr bekommt Tiny Tinas Wonderlands, WWE 2K22, GTA 5, Star Wars Jedi: Fallen Order, Mortal Kombat 11, A Way Out und viele weitere Spiele. Das Angebot der Woche dreht sich übrigens um die Crash Bandicoot-Spiele. Schaut also gerne direkt im PlayStation Store vorbei.

Denkt wie immer an einen Preisvergleich vor dem Kauf eines Spiels, es sind einige PlayStation-Spiele dabei, die als physische Version bereits günstig zu haben sind.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

