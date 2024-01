Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: 7 Wonders Duel

Diese Woche gibt es mal keinen digitalen Inhalt als Tipp, es geht aber in eine doch recht ähnliche Richtung wie letzte Woche. Über die Feiertage hat man etwas mehr Zeit und wir spielen gerne als Paar oder mit Freunden diverse Gesellschaftsspiele.

Viele „großen“ Spiele sind als Paar aber nicht immer so unterhaltsam und so sind wir durch eine Empfehlung auf „7 Wonders Duel“ gestoßen, ein Brettspiel, welches man für ca. 25 Euro bei Amazon bekommt. Das haben wir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gespielt und je besser man es kennt, desto besser wird es.

Die Idee ist simpel: Man tritt im Duell gegeneinander an und muss den anderen Spieler in einer Partie besiegen. Dabei baut man Gebäude, greift an, sammelt die ein oder andere Ressource und mehr. Und so wird das Spiel offiziell beschrieben:

In 7 Wonders Duel stehen sich zwei Spieler direkt gegenüber, zwei Zivilisationen auf dem Weg an die Spitze. Ähnlich wie im großen Bruder 7 Wonders entwickelt ihr eure Zivilisation über drei Zeitalter hinweg. Ihr errichtet Gebäude und Weltwunder, verstärkt eure Armeen und macht wissenschaftliche Entdeckungen. Dabei ist 7 Wonders Duel schneller und noch taktischer ausgelegt. Eine gemeinsame Kartenauslage und direkte Konfrontation entscheiden in diesem Spiel für zwei über Sieg und Niederlage.

Und wie gesagt, je besser man es kann, desto mehr Spaß macht es, denn man lernt erst mit der Zeit die guten Strategien kennen. Es gibt übrigens auch Erweiterungen, die wir aber noch nicht getestet haben, doch falls das Spiel dauerhaft im Haushalt zum Einsatz kommt, wird da sicher eine Erweiterung im Laufe des Jahres folgen.

Macht Spaß und ist vor allem optimal für zwei Personen, wie gesagt, es geht auch nur mit zwei Personen. Das Spiel ist ab 10, wobei das grenzwertig sein dürfte, und eine Partie geht um die 30 bis 60 Minuten. Für ca. 25 Euro eine klare Empfehlung.

