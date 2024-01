Mein Tipp der Woche: Mario Kart 8 Deluxe

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Mein Tipp der Woche: Mario Kart 8

Der heutige Tipp ist alles andere als ein Geheimtipp, genau genommen ist Mario Kart 8 Deluxe sogar das meistverkaufte Spiel der Nintendo Switch. Doch ich spiele es seit bald einem Jahrzehnt (im Mai 2024 wird das Spiel 10 Jahre alt) und ehrlich gesagt war da vor einer Weile die Luft raus, da man hier alles auswendig kannte.

Doch Nintendo wollte kein Mario Kart 9 für die Switch veröffentlichen, da sich der 8. Teil als Deluxe-Version, die beide DLCs der Wii U-Version enthält, viel zu gut verkaufte. Stattdessen gab es ein umfangreiches DLC, welches über zwei Jahre in mehreren Wellen verteilt wurde und Ende letzten Jahres gab die letzte Welle raus.

Die Qualität der neuen Strecken kommt zwar nicht an die Originale heran, da es fast alles Remakes sind, aber man hat die Zahl der Strecken mal eben verdoppelt und kommt damit auf 96 Strecken mit allen Cups. Und genau das hat hier im Haushalt dafür gesorgt, dass wir im Dezember einige Partien in Mario Kart gezockt haben.

Entweder als Paar (mit meiner Frau), tatsächlich auch mal wieder online oder, und das war das große Highlight, mit Freunden und Familie über die Feiertage. Bisher war es so, dass ich 99 Prozent dieser Partien gewonnen habe, doch es gab viele Überraschungen, denn die neuen Strecken kenne ich eben auch noch nicht gut.

Das brachte nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen mehr Spaß mit und das Spiel wird dadurch wieder abwechslungsreicher. Ich hätte mir zwar weiterhin einen neuen Teil mit ganz neuen Ideen gewünscht, aber durch das unglaublich große DLC (welches mit 24,99 Euro extrem fair ist) macht das Spiel derzeit wieder viel Spaß.

Mario Kart 8 ist eines der für mich besten Spiele aller Zeiten und das DLC hat den Spaß ein letztes Mal neu geweckt, mehr als ich erwartet habe. Ich finde es aber auch beeindruckend, dass Nintendo ein Spiel, welches ein Jahrzehnt alt ist, fast durchgehend zum Vollpreis verkaufen kann. Sowas gab es (glaube ich) noch nie.

Über 57 Millionen Einheiten hat Nintendo bisher verkauft und ich bin mir sicher, dass man entweder zu Weihnachten oder jetzt zum Start ins neue Jahr die 60 Millionen knacken wird. Auch das hat bisher noch nie ein Single-Plattform-Spiel (wenn man Wii Sports ignoriert, was ich aber immer ausklammere) geschafft.

Wer eine Nintendo Switch besitzt und wer nicht nur alleine spielt, denn Mario Kart 8 Deluxe ist vor allem mit zwei oder mehr Personen unschlagbar, für den gehört das in meinen Augen in die Pflichtsammlung. Gönnt euch auch das DLC, ich war einer der größten Skeptiker, aber mittlerweile finde ich den Preis dafür wirklich sehr fair.

