Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Cocoon

Es war ein absurdes Jahr für Spiele und ich habe noch nicht einmal alle Spiele des Jahres abhaken können. Über die Feiertage hole ich noch einiges nach, aber das dürfte sich bis ins erste Quartal 2024 ziehen. Einen kleinen Tipp gibt es aber noch.

Das Indie-Spiel Cocoon darf in meinen Augen auf keiner Liste für 2023 fehlen. Es ist zwar nicht besonders lang, aber ein wirklich schönes und kleines Puzzle-Spiel, auf das ich mich tatsächlich schon vor dem Release wirklich sehr gefreut habe.

Es ist für die PlayStation und Xbox verfügbar und als kleiner Bonus, wenn ihr eine Xbox besitzt: Cocoon gibt es im Xbox Game Pass. Dort ist es in meinen Augen sehr gut aufgehoben, denn die kleinen Indie-Spiele gehen sonst auch gerne mal unter.

Der Preis liegt sonst bei 25 Euro, was mit Blick auf die Länge von etwas mehr als zwei Stunden grenzwertig ist, aber die Qualität überzeugt. Falls ihr solche Spiele aber gerne zockt und kleinere Entwickler unterstützen wollt, klare Empfehlung.

-->