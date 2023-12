Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Philips Airfryer

Kennt ihr diese Produkte, von denen ihr im privaten Umfeld immer wieder positive Dinge hört, die ihr aber eher überflüssig findet? Bis ihr sie dann doch im Alltag nutzt und auf einmal selbst positiv darüber berichtet? Der Airfryer ist bei uns so ein Fall.

Was ist ein Airfryer? Es handelt sich um eine Heißluftfritteuse, der Begriff selbst ist von Philips, die diese Kategorie durchaus populär gemacht haben. Mittlerweile gibt es aber auch sehr viele Alternativen auf dem Markt und ein echt breites Spektrum.

Wir haben einen Philips Airfryer Combi 7000 Series XXL, den man für etwa 300 Euro kaufen kann. Es handelt sich hier um ein Highend-Gerät der Reihe, was ich vor allem mit Blick auf die App-Anbindung spannend fand, da ich sowas gerne teste.

Über die App „NutriU“ gibt es Rezepte, man bekommt einen Hinweis, wenn das Essen fertig ist, wenn man etwas wenden muss und mehr. Ist jetzt nicht notwendig, aber doch eine nette Ergänzung. Wenn auch mit einer klaren Warnung, dass man hier über Push auch Werbung bekommt, was man leider nicht (?) abstellen kann.

Sowas darf bei so einem Produkt eigentlich nicht sein, denn ich möchte ja Push nutzen und es wäre sinnfrei, wenn ich es deaktiviere, da darf keine Werbung kommen.

Darüber hinaus kann man den Airfryer auch mit Amazon Alexa koppeln, was ich ebenfalls getan habe. Damit kann man diesen dann einschalten, ausschalten, das Programm einstellen und mehr. Ich muss aber auch sagen, dass der Skill leider eher mäßig funktioniert und ich die Spracheingabe daher nicht wirklich aktiv nutze.

Wozu eine Heißluftfritteuse? Das könnt ihr natürlich nur selbst beurteilen, aber wir nutzen es für frische Brötchen am Wochenende, für Grillgemüse als Beilage, für Pommes oder Kartoffelecken, für vegetarische Produkte wie Nuggets, und mehr.

Das Portfolio wächst aber noch, denn da es schneller und bequemer als mit dem Ofen geht und weniger Energie benötigt, hat das seinen Reiz. Für die kommenden Feiertage und den Urlaub haben wir auch schon ein paar neue Ideen gesammelt.

Ich habe die Heißluftfritteusen bisher ehrlich gesagt etwas belächelt, aber es macht Spaß und ich nutze den Philips Airfryer sehr gerne. Die Verarbeitung ist gut, die mattschwarze Optik gefällt mir, das Display ist gut ablesbar, da passt für mich alles.

Über die Anbindung einer App oder Alexa kann man streiten, das weiß ich, aber es ist ein Technikblog und da probieren wir gerne neue Dinge aus. Hier im Haushalt sind viele Dinge digital verknüpft, egal ob Waschmaschine, Licht, TV oder Airfryer.

Diesen haben wir übrigens erst Ende des Jahres in unseren Alltag eingebunden, ich bin mir aber sicher, dass das 2024 ein häufig genutztes Küchengerät sein wird.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

