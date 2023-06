Mein Tipp der Woche: Die Simpsons

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: The Simpsons

Diese Woche gibt es mal wieder eine Serie als Empfehlung, denn hier im Haus sind wir große Fans der Simpsons. Allerdings haben wir die Serie in den letzten Jahren kaum verfolgt, da wir quasi kein lineares Fernsehen mehr schauen. Vor ein paar Wochen lief dann aber eine Folge vor einer Show bei Pro7, die wir schauten.

Als die Werbung kam und gefühlt 10 Minuten ging, kam mir aber die Idee, dass es die Simpsons ja komplett bei Disney+ gibt und so haben wir direkt losgelegt und die Serie bei der ersten verfügbaren Folge gestartet. Die Simpsons werden jetzt also immer mal wieder nebenbei in chronologischer Reihenfolge bei uns laufen.

Das dürfte uns ein paar Jahre begleiten und ich weiß nicht, ob wir es durchziehen, aber dabei habe ich festgestellt, dass vor allem die ersten Episoden vor Staffel 10 hervorragend sind. Sie liefern auch so viele Grundlagen für die heutigen Memes.

Die Simpsons machen gerade echt Spaß und daher ist das mein Tipp der Woche. Falls ihr die Simpsons schauen wollt, dann benötigt ihr ein Abo bei Disney+, dort gibt es alle Folgen der Serie. Ich weiß, Disney+ hat nicht so viel aktuelle Inhalte zu bieten, aber vor allem dank Fox gibt es einige ältere Serien, die man schauen kann.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

