Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Der Fall des Angry German Kid

Diese Woche ist es tatsächlich mal wieder ein Video, was ich schon lange nicht mehr in dieser Rubrik hatte. Es geht um das Angry German Kid, eines der sicher bekanntesten Memes aus Deutschland. Und eine für mich ganz neue Geschichte.

Ich wusste so ein bisschen, woher das Meme kommt und mit begegnete Norman Kochanowski auch vor ein paar Jahren, als er als Gangster-Rapper die Runde machte. Doch mir war das Ausmaß dieser ganzen Videos wirklich nicht bewusst.

Vor ein paar Tagen hat es uns der Algorithmus diese kurze Doku von Zapp in die Timeline von YouTube gepackt und ich kann sie sehr empfehlen. Nicht nur, wenn man die Geschichte hinter dem Meme verstehen möchte, da steckt mehr dahinter.

Man sieht auch auf eine sehr erschreckende Art und Weise, welche Ausmaße das Internet und Fake-News haben können. Ein Extremfall, sicher, ich habe auch gerne mal dieses Meme genutzt und man denkt nach so einem Video doch anders darüber.

