Mein Tipp der Woche: Herbst-Wallpaper von Basic Apple Guy

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Herbst-Wallpaper

Der Herbst steht vor der Tür und der kalendarische Herbstanfang ist zwar schon eine Woche her, aber so langsam merkt man es auch draußen, denn diese Woche war es tagsüber zwar noch überdurchschnittlich warm, aber die Nächte werden kalt.

Passend dazu hat Basic Apple Guy, der durchaus oft meinen Geschmack trifft, mal wieder neue Wallpaper veröffentlicht. Er nennt es die Herbst-Kollektion mit eher herbstlichen Farbverläufen. Vier Wallpaper sind es geworden, alle sehen gut aus.

Der Download der Wallpaper ist natürlich wie immer kostenlos und es gibt jeweils eine Version für den Desktop, für Tablets und für Smartphones. Ja, der Fokus liegt auf Apple-Produkten, ihr könnt die Wallpaper aber natürlich ganz normal nutzen.

