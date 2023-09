Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: The Rookie

Diese Woche gibt es mal wieder eine Serie, die sich „The Rookie“ nennt und bei Netflix, Disney+ und WOW verfügbar ist, wobei nur WOW die 5. und noch ganz aktuelle Staffel hat. Wir schauen es aber trotzdem nicht dort (weil schlechte Qualität).

Neben dem Original gibt es mittlerweile auch ein Spin-off namens „The Rookie: Feds“, aber dazu kann ich nichts sagen. Wir sind auch erst irgendwo in der zweiten Staffel angekommen. Die Serie ist bisher aber unterhaltsam und daher mein Tipp.

Alles dreht sich um Officer Nolan und andere Rookies (Anfänger), der aus seinem alten Leben aussteigt und als Polizist neu startet. Wir dachten übrigens, dass das wie Scrubs sei, nur mit Polizisten, aber nein, diese Serie ist deutlich ernster. Sie ist zwar hin und wieder locker und unterhaltsam, aber es ist keine Comedy-Serie.

Bei IMDb gibt es 8 von 10 Punkte, was sehr solide und bisher durchaus verdient ist. Es war nicht das, was wir erwartet haben (Scrubs mit Polizisten), aber die ersten Folgen haben gereicht und wir haben die erste Staffel sehr zügig durchgeschaut.

Und Folge 16 ist richtig gut, die hat den Auslöser für den Tipp der Woche gegeben.

