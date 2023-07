Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Planet of Lana

Diese Woche ist mein Tipp ein Spiel für die Xbox und den PC, auf das ich schon sehr früh aufmerksam geworden bin und über das wir hier berichtet haben: Planet of Lana. Es handelt sich dabei um ein Indie-Spiel, welches schon im Mai erschien.

Durch Zelda, Final Fantasy und Diablo waren die letzten Wochen aber so gefüllt, dass ich kleinere Spiele ignorierte. Und ich wollte mir für Planet of Lana die Ruhe und Zeit nehmen, da ich genau das von diesem Spiel erwartet habe und schon wusste, dass mir das gefallen könnte. Falls es richtig umgesetzt ist, was der Fall ist.

In Planet of Lana steuert ihr Lana durch eine 2D-Welt, der Stil und das Gameplay erinnern sehr stark an Spiele wie Limbo und Inside, die ich liebe. Und Planet of Lana reiht sich da perfekt ein. Über das Spiel selbst will ich gar nicht so viel sagen, denn es ist sehr kurz und die Story ist okay, aber jetzt nicht das ganz große Highlight.

Planet of Lana sieht aber gut aus, hat stellenweise gute Rätsel und ich war nach fast 3 Stunden auch schon durch. Eigentlich wollte ich letzten Sonntag nur mal ganz kurz hineinschauen und habe es dann durchgespielt. Wir sprechen hier über 19,99 Euro, was vielleicht nicht jeder zahlen will, daher gibt es bei Stream ein Angebot.

Da es wirklich sehr kurz ist, sind 20 Euro grenzwertig, aber es ist im Xbox Game Pass enthalten, wo ich es gespielt habe. Ich weiß nicht, ob Planet of Lana für die PlayStation oder Switch geplant ist, auf der Switch wäre es perfekt aufgehoben.

