Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Sony Xperia 5 IV

Diese Woche gibt es tatsächlich einen Smartphone-Tipp, denn das Sony Xperia 5 IV kam leider zu spät hier an, da waren die meisten Testberichte schon online. Und es ging dann direkt mit der Pixel-Reihe und anderen aktuellen Smartphones weiter.

Das Sony Xperia 5 IV lag also auf dem Tisch und ich habe es auch getestet, konnte dem Smartphone aber nicht die volle Aufmerksamkeit schenken. Dabei ist es eine Empfehlung, wenn auch keine uneingeschränkte. Doch was meine ich damit?

Sony hat die Xperia-Reihe in den letzten Jahren optimiert und obwohl das Xperia 5 weiterhin nicht die Liebe des Xperia 1 bekommt, so wurden auch hier nach und nach die Kritikpunkte beseitigt. So gibt es jetzt zum Beispiel endlich auch Qi.

Die Kamera wurde immer besser, das Display wurde immer besser, es gibt den gleichen Highend-Snapdragon-Chip, wie beim großen Bruder, nur auf die gute Periskop-Zoom-Kamera muss man hier bedauerlicherweise weiterhin verzichten.

In diesem Jahr ist das Gesamtpaket aber schon sehr nah dran. Gutes Display, sehr solide Kamera, das kantige Design, eine für diese Größe passable Akkulaufzeit und es ist eben weiterhin sehr handlich. Etwas zu lang, aber eben nicht ganz so breit.

Es fühlt sich ein bisschen wie ein minimal längeres iPhone an, was ich positiv meine, denn ich mag die kompakten iPhones. Wer ein kompaktes Flaggschiff sucht, der ist damit vielleicht sehr gut beraten, das Pixel 7 wäre noch eine gute Alternative.

Womit wir nämlich beim Punkt sind, warum es keine uneingeschränkte Empfehlung von meiner Seite gibt: Der Preis. Die Xperia-Smartphones wurden in den letzten Jahren immer teurer und wir sind hier mittlerweile bei stolzen 1.049 Euro angelangt.

Eine erste Tendenz zu unter 1.000 Euro ist bei Idealo zu erkennen, aber es ist teuer. Und man muss eben Abstriche wie bei der Kamera machen, beim Preis spielt das kleine Xperia-Modell aber mittlerweile bei den großen Android-Flaggschiffe mit.

Ich mag es aber, es ist flott, es liegt sehr gut in der Hand, es ist grundsätzlich gut ausgestattet und da es bei euch sicher auch einige gibt, die nicht unbedingt auf den Preis schauen – auch wenn das in der aktuellen Lage selten ist – will ich es mal erwähnt haben. Bleibt zu hoffen, dass Sony auch 2023 noch am Xperia 5 festhält.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->