Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Spider-Verse-Filme

Diese Woche ist mein Tipp eine Filmreihe, die derzeit aus zwei Filmen besteht, der dritte Teil der Reihe kommt dann 2024 in die Kinos. Es geht um Spider-Man: A New Universe von 2018 und Spider-Man: Across the Spider-Verse von 2023, der auch der Grund für diesen Beitrag war, da ich diesen erst jetzt bei Netflix geschaut habe.

Damit wäre auch direkt das „Wo kann man den Film derzeit streamen?“ geklärt. Und der dritte Teil nennt sich Spider-Man: Beyond the Spider-Verse und war mal für den 29. März 2024 geplant, kommt aber später – ein neues Datum haben wir nicht.

Worum geht es? Überraschung, um Spider-Man. Es handelt sich hier aber um eine Filmreihe von Sony, die bekanntlich die Rechte an Spider-Man haben, und nicht von Disney. Diese Filme sind also nicht mit dem Marvel Cinematic Universe (MCU) von Disney verknüpft und funktionieren komplett unabhängig von deren Filmen.

Allerdings bauen sie aufeinander auf, es wird am Ende eine Trilogie. Der erste Film funktioniert noch unabhängig, aber Teil 2 endet offen und Teil 3 wird eine direkte Fortsetzung sein. Das mag ich sonst nicht so sehr, doch Across the Spider-Verse hat mir dennoch viel Spaß gemacht und sogar besser als der erste Film gefallen.

Zur Story will ich nicht viel sagen, es geht hier um Miles Morales und weniger um Peter Parker und das Multiversum steht im Fokus. Aber keine Angst, das ist nicht so verwirrend wie bei Disney derzeit, da die Filme eben alle in sich geschlossen sind.

Muss man Marvel-Fan sein? Ich denke nicht, aber es schadet auch nicht, denn vor allem für Marvel-Fans sind viele Anspielungen vorhanden. Und wer das PS5-Spiel gezockt hat, der findet sogar auch noch ein kleines Easter Egg im zweiten Film.

8,4 bzw. 8,7 Punkte bei IMDb sind eindeutig und für mich sind diese Filme vielleicht sogar die besten Marvel-Filme der letzten Jahre. Auf jeden Fall seit Endgame. Es ist die Qualität, die ich von Marvel Studios erwarte, die man aber nicht mehr liefert.

Die Story ist gut, an den Stil der Animation muss man sich am Anfang gewöhnen, ich mag ihn aber, und der Soundtrack ist hervorragend. Ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Ich hoffe jetzt nur, dass der dritte Teil ein gutes Finale wird, eigentlich warte ich sowas gerne ab, doch in diesem Fall habe ich einfach mal Vertrauen.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse

-->