Mein Tipp der Woche: Grid Frames

Diese Woche gibt es einen Tipp, der vielleicht auch passend zur Jahreszeit ist, der Black Friday und andere Deals stehen an und viele suchen in dieser Zeit schon nach Weihnachtsgeschenken. Da könnten sich die Bilderrahmen von Grid lohnen.

Ich habe mir diese schon vor über einem Jahr angeschaut, aber in den letzten Tagen mein Büro und Studio umgebaut und entsprechend ergänzt. Zum einen mit dem Apple iPhone, einem der wichtigsten Tech-Produkte aller Zeiten. Der Rahmen schwankt im Preis, ist aber auf der Webseite von Grid oft mit die teuerste Option.

Mein Fokus liegt immer auf Meilensteinen, die auch mir etwas bedeuten und das erste Apple iPhone hat nach dem Nokia N95 dafür gesorgt, dass ich das hier alles beruflich mache. Wobei ich das erste Apple iPhone damals ehrlich gesagt sehr schnell wieder verkauft habe, denn es war mir ironischerweise nicht smart genug.

Viele bezeichnen es gerne als erste Smartphone, was aber nicht stimmt, denn Nokia und Co. waren schon viel weiter und hatten mehr Features und auch Apps.

Das ist aber ein anderes Thema, denn es kam damals kurz nach dem iPhone noch ein Meilenstein auf den Markt, das erste Android-Smartphone. Das T-Mobile G1 war bei uns als HTC Dream bekannt und auch das gibt es als Rahmen direkt bei Grid.

Hier sieht man auch noch schön, dass Google sich zunächst an Microsoft mit Windows Mobile orientierte und den Fokus auf eine Tastatur legte. Android wurde erst nach dem Erfolg des Apple iPhones für eine reine Toucheingabe optimiert.

Ein Meilenstein, dem René zum ersten Geburtstag einen Blogeintrag spendierte. Ich hatte es auch, aber nur ein paar Wochen als Testgerät und nie als eigenes Modell.

Den Abschluss macht heute eines der erfolgreichsten Handys aller Zeiten und ein Modell, was vermutlich jeder kennt, egal wie alt er ist. Und sei es von Memes, in denen es als unzerstörbar gilt. Die Rede ist natürlich vom Nokia 3310. Der Rahmen ist etwas preiswerter bei Grid und dieses Modell habe ich bis heute noch hier.

Irgendwo in den Tiefen des Kellers habe ich auch nach dem Umzug damals das Ladekabel gefunden, aber nie getestet, ob es noch funktioniert. Es hat aber extrem viel erlebt und war eines meiner ersten Handys, wenn auch nicht das erste Handy.

PS: Das Nokia 3210, welches übrigens eine ganze Ecke erfolgreicher war, mochte ich immer mehr und verbinde bis heute auch noch mehr damit. Irgendwie hat sich aber das Nokia 3310 zum Klassiker entwickelt, was ich persönlich schade finde.

PPS: Bevor die Frage aufkommt, mein erstes Handy war das Trium Astral. Schön eingepackt in eine dicke Hülle mit einer dicken Plastikfolie davor, die das Drücken der ohnehin schon miserablen Druckpunkte bei den Tasten so richtig erschwerte.

Im Shop von Grid findet man einige Klassiker der Tech-Geschichte, auch den Game Boy und andere Dinge. Ich weiß, einige denken jetzt schon, dass das teilweise eine sehr teure Geschenkidee von mir ist, das weiß ich auch. Und man kann das sogar selbst basteln, dann ist das hier richtig günstig. Dessen sind wir uns alle bewusst.

