Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: The Last of Us Part I & II

Diese Woche gibt es erneut ein PlayStation-Spiel, beziehungsweise zwei Spiele. Es geht um die The Last of Us-Reihe, die aktuell auch noch fleißig diskutiert wird.

Es fing mit dem Remake zu The Last of Us an, welches sich nun Part I nennt und was ich hier bereits getestet habe. Eines der besten Spiele aller Zeiten für mich und ich dachte mir nach dem Ende, dass ich direkt ein zweites Mal mit Part II starte.

In den letzten Wochen habe ich also beide Teile am Stück mit guter Grafik und gutem Sound auf der PlayStation 5 gespielt und für mich ist das Paket aus Teil 1 und 2 das beste Spiel, wenn es um Emotionen und sehr storylastige Spiele geht.

Ich weiß, dass viele Part II kritisiert haben, vor allem aufgrund der Entscheidung am Anfang, aber ich gehöre nicht dazu. Im Gegenteil, ich finde Part II sogar noch eine Ecke besser. Wobei der Unterschied gering ist, das Gesamtpaket macht es aus.

Worum geht es in The Last of Us? Es ist die typische Geschichte einer Zombie-Apokalypse. Doch das ist egal, was zählt ist das Gameplay und die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Die Charaktere stehen hier komplett im Fokus.

Es ist am Ende auch der Mix aus Grafik, Sound, Leveldesign und vor allem auch Kameraperspektiven. In den meisten Spielen sind Dialoge komplex, aber man sieht immer nur eine simple Sichtweise der Charaktere. Hier ist das wie in einem Film.

Man kann das nur schwer beschreiben, doch wer sowas mag, der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Aber: Die Spiele sind stellenweise sehr brutal. Und das nicht nur bei der Gewaltdarstellung, manch eine Geschichte kann einen mitnehmen.

Nimmt man das Paket aus Part I und Part II, dann ist The Last of Us das für mich beste Spiel, was ich je gespielt habe. Ich hoffe daher wirklich auf Part III und fände es auch schön, wenn man damit sowas wie eine abgeschlossene Trilogie schafft.

Womit wir bei einem beliebten Sony-Thema wären, dem Preis. The Last of Us Part II gibt es für unter 30 Euro bei Amazon, das ist ein No-Brainer. The Last of Us kostet ca. 15 Euro als Remastered-Version, das PS5-Remake liegt aber bei 60+ Euro.

Mit einer PlayStation 5 empfehle ich auf jeden Fall das Remake, was für mich ein Remake ist. Die Remastered-Version gibt es sonst auch im Abo bei PlayStation Plus und das sogar schon in der Essential-Stufe (kostet euch also nur 8,99 Euro).

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

