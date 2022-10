Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Breaking Bad

Diese Woche gibt es mal wieder eine Serie als Tipp von meiner Seite: Breaking Bad. Ein ganz großer Geheimtipp, wie ich gehört habe. Spaß beiseite, bei uns stand der erste Rewatch seit dem Finale vor fast einem Jahrzehnt an. Und das war sehr gut.

Eigentlich wollten wir nur Better Call Saul starten, da die Serie jetzt abgeschlossen ist, aber meine Frau und ich hatten Breaking Bad in sehr guter Erinnerung und so kam es, dass wir seit langer Zeit mal wieder eine Serie so richtig „gebinged“ haben.

Breaking Bad muss ich vermutlich keinem erklären, es geht um einen Chemielehrer, der Krebs bekommt und ins Drogengeschäft einsteigt. Die Serie fängt gar nicht mal so spektakulär an, steigert sich aber Staffel für Staffel und endet verdammt gut.

Ein Finale ist nie leicht, aber Breaking Bad ist für mich ein Paradebeispiel, wie man es dennoch schaffen kann. Die 5. und letzte Staffel ist die vielleicht beste Staffel aller Serienstaffeln und bei IMDb gibt es fast nur 9.X-Bewertungen bei allen Folgen.

Folge 14 (Ozymandias) ist die einzige Serie mit 10 von 10 Punkten beim IMDb und ich habe ganz vergessen, wie verdammt großartig sie war. Ich habe Breaking Bad als Lieblingsserie damals abgespeichert und das wird auch weiterhin so bleiben.

Und das liegt nicht nur an Bryan Cranston als Hauptdarsteller, hier ist so ziemlich jede einzelne Position hervorragend besetzt. Egal ob Dean Norris, Bob Odenkirk, Giancarlo Esposito oder (weiterhin mein persönlicher Favorit) Jonathan Banks.

So, jetzt stehen El Camino und Better Call Saul auf der Liste. Better Call Saul habe ich sogar mal angefangen, hat mich aber in den ersten Folgen nicht begeistert. Soll ja aber besser werden. Und den Breaking Bad-Film habe ich noch nie gesehen.

Wo kann man Breaking Bad schauen? Die komplette Serie gibt es mittlerweile für 40 Euro auf Blu-Ray, wir haben sie aber auf Netflix geschaut. Dort gibt es dann auch den Film (exklusiv von Netflix) und Better Call Saul ist dort auch verfügbar.

